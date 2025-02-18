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АНАЛІТИКА

Мелоні назвала саміт у Парижі «антитрампівським»

 

Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні, яка брала участь у саміті європейських лідерів в Парижі, назвала зустріч "антитрампівською".

Про це повідомляє ANSA, пише "Європейська правда".

Як зазначає агентство, Мелоні прибула на зустріч лідерів останньою, коли перемовини тривали вже годину.

Після саміту італійська прем'єрка висловила незгоду з пропозиціями саміту і набором запрошених.

За її словами, єдиним місцем для ухвалення спільних рішень 27 країн-членів ЄС мав стати Брюссель.

Крім того, вона наголосила, що зустрічі не можуть проходити в "антитрампівському форматі".

"США працюють над досягненням миру, і ми маємо відіграти свою роль", - додала Мелоні.

Вона також зазначила, що без адекватних "гарантій безпеки" для Києва будь-які переговори ризикують провалитися.

Тому Мелоні закликала "вивчити інші шляхи" і, перш за все, залучити Сполучені Штати, оскільки, за її словами, "саме в євроатлантичному контексті базується європейська та американська безпека".
Ключові теги: ЄС, Італія
 

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