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Мелоні назвала саміт у Парижі «антитрампівським»
08:53 18.02.2025 |
Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні, яка брала участь у саміті європейських лідерів в Парижі, назвала зустріч "антитрампівською".
Про це повідомляє ANSA, пише "Європейська правда".
Як зазначає агентство, Мелоні прибула на зустріч лідерів останньою, коли перемовини тривали вже годину.
Після саміту італійська прем'єрка висловила незгоду з пропозиціями саміту і набором запрошених.
За її словами, єдиним місцем для ухвалення спільних рішень 27 країн-членів ЄС мав стати Брюссель.
Крім того, вона наголосила, що зустрічі не можуть проходити в "антитрампівському форматі".
"США працюють над досягненням миру, і ми маємо відіграти свою роль", - додала Мелоні.
Вона також зазначила, що без адекватних "гарантій безпеки" для Києва будь-які переговори ризикують провалитися.
Тому Мелоні закликала "вивчити інші шляхи" і, перш за все, залучити Сполучені Штати, оскільки, за її словами, "саме в євроатлантичному контексті базується європейська та американська безпека".
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