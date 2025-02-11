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Tesla почала виробництво батарей Megapack на новому мегазаводі в Шанхаї
10:54 11.02.2025 |
Американська компанія Tesla у вівторок ввела в експлуатацію свій новий мегазавод у Шанхаї площею понад 200 тисяч квадратних метрів, де вироблятимуться потужні промислові акумулятори для зберігання енергії Megapack.
Про це повідомляє People's Daily, передає Укрінформ.
Це підприємство з початковою потужністю 10 тисяч Megapack на рік, що еквівалентно 40 гігават-годин енергії, стало першим, на якому компанія вироблятиме акумулятори Megapack за межами Сполучених Штатів.
Обсяг інвестицій у проєкт склав близько 1,45 млрд юанів ($204 мільйони), а саме будівництво від його старту до початку масового виробництва батарей тривало лише вісім місяців.
Megapack є потужним промисловим накопичувачем енергії ємністю від 2,6 до 4 мегават-годин, який дозволяє стабілізувати електромережу та запобігати перебоям у її роботі. У 2025 році компанія Tesla очікує збільшення застосування таких акумуляторів у світі на 50% порівняно з минулим роком.
У Шанхаї із 2019 року також функціонує завод із випуску електромобілів Tesla потужністю до 250 тисяч електрокарів на рік.
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