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АНАЛІТИКА

У Нідерландах різко впали продажі Tesla

 

У Нідерландах у січні різко знизилися продажі Tesla на фоні зростаючого негативного ставлення до Ілона Маска.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на nltimes.nl

"Продажі Tesla в Нідерландах зазнали значного падіння в січні, хоча загальний ринок електричних транспортних засобів у країні показав значний ріст. Це зниження викликало припущення, що публічний імідж генерального директора Ілона Маска може впливати на настрої споживачів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у січні Tesla продала лише 900 нових автомобілів у Нідерландах, що стало найнижчим показником продажів за останні 18 місяців. Тоді як конкуренти, такі як Kia, Volkswagen та Volvo, суттєво обігнали компанію Маска. Лідером став Kia EV3 з 4102 проданими авто, тоді як Tesla Model Y і Model 3 зайняли лише четверте та п'яте місця за кількістю продаж.

Продажі Tesla у Нідерландах впали в січні до найнижчого рівня за 18 місяців, навіть на тлі зростання ринку електромобілів на 28,2% порівняно з минулим роком.

Хоча такі фактори, як державні стимули та проблеми з ланцюжком поставок, можуть відігравати свою роль, неоднозначний публічний імідж Маска розглядається як потенційна причина зниження популярності Tesla, пише видання.
Ключові теги: Tesla
 

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