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АНАЛІТИКА

У Трампа схвалили продаж зброї Ізраїлю попри занепокоєння у Конгресі

 

Адміністрація президента США Дональда Трампа оголосила в п'ятницю, що вона схвалила продаж військових засобів Ізраїлю на суму близько 7,4 мільярда доларів, незважаючи на прохання законодавців-демократів призупинити продаж до отримання додаткової інформації.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Голос Америки".

Міністерство оборони США оголосило, що Державний департамент схвалив пакет для Ізраїлю вартістю приблизно 6,75 мільярда доларів, який включав боєприпаси, комплекти наведення та запали.

У ньому також детально описана угода, оцінена в 660 мільйонів доларів США, щодо продажу ракет Hellfire Ізраїлю.

Водночас конгресмен Грегорі Мікс, демократ у Комітеті у закордонних справах Палати представників, засудив те, що він назвав рішенням порушити давній прецедент перегляду Конгресом великих продажів зброї.

Він сказав, що обговорював свої занепокоєння щодо продажу з адміністрацією, яка не надала значних документів чи обґрунтувань.

"Я продовжую підтримувати критичні військові потреби Ізраїлю, оскільки він стикається з низкою регіональних загроз, і брав участь у тісних консультаціях з адміністрацією з низки питань і проблем", - сказав Мікс у заяві.

За його словами, це рішення свідчить про відсутність поваги до Конгресу як до рівноправної гілки влади.

"У Сполучених Штатах у нас немає королів - ми - демократія, що ґрунтується на Конституції, яка керується законами", - додав конгресмен.

Нагадаємо, наприкінці січня Трамп скасував заборону адміністрації Байдена на постачання 900-кілограмових бомб до Ізраїлю.

Дональд Трамп контактував з ізраїльським прем'єром Нетаньягу протягом останнього року навіть до вступу на посаду. Він і його посол на Близькому Сході брали участь у переговорах про припинення вогню і звільнення заручників під час періоду зміни влади у США.

Хоча про угоду було оголошено за кілька днів до інавгурації Трампа, він поспішив приписати собі заслуги, в тому числі в суботній заяві про останній обмін полоненими за участю чотирьох ізраїльських солдатів і близько 200 палестинців, які перебували в ізраїльських в'язницях.
Ключові теги: США, Ізраїль
 

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