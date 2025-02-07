Трамп увів санкції щодо МКС через ордер на арешт Нетаньяху

Президент США Дональд Трамп підписав указ про запровадження санкцій щодо Міжнародного кримінального суду (МКС) у Гаазі як захід у відповідь на видачу ним ордера на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху.

Згідно з указом Трампа

, підписаним у четвер, 6 лютого, під фінансові та візові обмеження з боку США потраплять посадовці МКС, які підтримують розслідування суду щодо громадян і союзників Сполучених Штатів, а також члени їхніх сімей.

У документі йдеться про те, що МКС "вдався до незаконних та безпідставних дій", спрямованих проти США та Ізраїлю, і "без законних підстав заявив про свою юрисдикцію та розпочав попередні розслідування щодо громадян Сполучених Штатів і деяких їхніх союзників, включно з Ізраїлем". Після цього, йдеться в документі, суд "продовжив зловживати своєю владою", видавши "безпідставні ордери на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху і колишнього міністра оборони Йоава Галанта".

Крім того, в указі президента США наголошується, що МКС не має юрисдикції ні над США, ні над Ізраїлем, оскільки жодна з країн не є учасницею Римського статуту чи членом МКС. За цими оцінками, дії суду в Гаазі зазіхають на суверенітет Сполучених Штатів і загрожують роботі в галузі національної безпеки та зовнішньої політики країни.

Палата представників США схвалила санкції проти МКС

На початку січня Палата представників Конгресу США проголосувала за санкції щодо МКС на знак протесту проти видачі ним ордерів на арешт Нетаньяху і Галанта. "Закон про протидію нелегітимному суду", ухвалений 243 голосами "за" і 140 "проти", передбачав санкції щодо будь-якого іноземця, який проводить розслідування, заарештовує, затримує або переслідує громадян США або країн-союзників, включно з Ізраїлем, які не є членами МКС. Окрім 198 республіканців, законопроєкт підтримали 45 конгресменів-демократів.

Новопризначений лідер республіканської більшості в Сенаті Джон Тьюн пообіцяв швидкий розгляд документу в верхній палаті Конгресу, щоб Дональд Трамп міг підписати його як закон незабаром після вступу на посаду президента США. Однак під час голосування у кінці січня демократи в Сенаті заблокували його ухвалення.

США запроваджували санкції щодо МКС за першого президентства Трампа

У 2019 році, під час першого президентського терміну Дональда Трампа, США заборонили в'їзд у країну співробітникам МКС, які вели розслідування проти американських солдатів у зв'язку з їхніми діями під час операції в Афганістані. Тоді суд підозрював американських солдатів і співробітників спецслужб у застосуванні тортур у цій країні.

У 2021 році колишній президент США Джо Байден відкликав санкції щодо співробітників МКС, введені адміністрацією Трампа.