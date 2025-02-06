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Ізраїль слідом за Штатами виходить з Ради ООН з прав людини
09:15 06.02.2025 |
Ізраїль слідом за Сполученими Штатами вирішив не брати участі в Раді ООН з прав людини.
Про це повідомив міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Саар у соцмережі Х, передає Укрінформ.
«Ізраїль вітає рішення президента Трампа не брати участі в Раді ООН з прав людини. Ізраїль приєднується до Сполучених Штатів і не братиме участі в Раді з прав людини», - написав Саар.
За його словами, Рада нібито традиційно «захищала порушників прав людини, дозволяючи їм ховатися від пильної уваги, і натомість одержимо демонізує єдину демократію на Близькому Сході - Ізраїль».
«Цей орган зосередився на нападках на демократичну країну та пропагуванні антисемітизму замість того, щоб просувати права людини», - додав міністр.
Він зазначив, що було прийнято понад 100 резолюцій із засудженням Ізраїлю, і це понад 20% від усіх резолюцій, прийнятих Радою - «більше, ніж проти Ірану, Куби, Північної Кореї та Венесуели разом узятих».
«Ізраїль більше не мириться з такою дискримінацією», - заявив міністр.
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