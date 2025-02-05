Китай заявив, що виступає проти примусового переселення жителів Гази

Китай виступає проти примусового переселення жителів сектору Гази до сусідніх країн та сподівається на політичне врегулювання палестинського питання на основі рішення про дві держави.

Про це на брифінгу сказав речник МЗС КНР Лінь Цзянь, коментуючи відповідну заяву президента США Дональда Трампа, передає кореспондент Укрінформу.

«Китай вважає, що постконфліктне управління в Газі має відбуватись за принципом «палестинці керують Палестиною», тому ми виступаємо проти примусового переміщення жителів сектору Гази», - сказав Лінь.

За його словами, китайська сторона сподівається на припинення збройного протистояння між Ізраїлем та ісламістськими палестинськими угрупованнями та що всі сторони конфлікту в Газі сприйматимуть нинішнє припинення вогню як можливість для досягнення стійкого миру в регіоні.

«Це поверне палестинське питання на правильний шлях політичного врегулювання на основі рішення про дві держави (створення поряд з Ізраїлем держави Палестина - ред.) і встановлення міцного миру на Близькому Сході», - зазначив дипломат.