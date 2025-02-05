Фінансові новини
- |
- 05.02.25
- |
- 22:07
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Китай заявив, що виступає проти примусового переселення жителів Гази
17:25 05.02.2025 |
Китай виступає проти примусового переселення жителів сектору Гази до сусідніх країн та сподівається на політичне врегулювання палестинського питання на основі рішення про дві держави.
Про це на брифінгу сказав речник МЗС КНР Лінь Цзянь, коментуючи відповідну заяву президента США Дональда Трампа, передає кореспондент Укрінформу.
«Китай вважає, що постконфліктне управління в Газі має відбуватись за принципом «палестинці керують Палестиною», тому ми виступаємо проти примусового переміщення жителів сектору Гази», - сказав Лінь.
За його словами, китайська сторона сподівається на припинення збройного протистояння між Ізраїлем та ісламістськими палестинськими угрупованнями та що всі сторони конфлікту в Газі сприйматимуть нинішнє припинення вогню як можливість для досягнення стійкого миру в регіоні.
«Це поверне палестинське питання на правильний шлях політичного врегулювання на основі рішення про дві держави (створення поряд з Ізраїлем держави Палестина - ред.) і встановлення міцного миру на Близькому Сході», - зазначив дипломат.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Euroclear має намір перевести в березні близько 2 млрд євро доходів від заморожених російських активів у фонд для України
ТОП-НОВИНИ
|Трамп вважає, що США мають заволодіти сектором Гази
|Зеленський: я готовий до переговорів із Путіним, якщо це єдиний шлях до миру
|Україна відкрита до залучення інвестицій партнерів у сферу корисних копалин - Зеленський
|Зеленський: якщо США не готові приймати нас у НАТО – дайте ядерну зброю
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Оригінальні подарунки на весілля: ідеї, які точно здивують
|FSC-сертифікація в Україні: процес відновлення вже стартував, перші результати очікуються за кілька тижнів
У РУБРИЦІ
|Данія почне перевірки танкерів «тіньового флоту» Путіна у Балтійському морі
|США припиняють блокаду посилок з Китаю та Гонконгу
|Наступний «Рамштайн» відбудеться 12 лютого під головуванням Великої Британії - ЗМІ
|Наступна зустріч Контактної групи з оборони України у форматі «Рамштайн» відбудеться через тиждень
|Китай заявив, що виступає проти примусового переселення жителів Гази
|У Гренландії призначили дострокові вибори на тлі інтересу Трампа до острова
|Усім співробітникам ЦРУ запропонували звільнитися й отримати компенсацію, - CNN
Бізнес
|Суд повністю виправдав голову Samsung Лі Дже Йона у справі про махінації з акціями
|В Україні затвердили перелік авто, з яких потрібно сплатити податок
|Нідерланди розпочали розслідування щодо збору даних чат-ботом DeepSeek
|Експорт IT- послуг України скорочується другий рік поспіль
|Google впроваджує нову швидшу модель ШІ для Gemini
|Сотні компаній у світі обмежують доступ своїх працівників до DeepSeek
|Українська компанія Huless, що виробляє «прив’язні» дрони, отримала $1 млн інвестицій