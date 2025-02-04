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АНАЛІТИКА

Продажі Tesla впали на 63% на другому за величиною ринку електромобілів в ЄС - Bloomberg

 

Кількість реєстрацій Tesla Inc. у січні впала на 63% у Франції, другому за величиною ринку електромобілів у Європейському Союзі.

Про це повідомляє Bloomberg, передає Укрінформ.

За даними французької галузевої асоціації La Plateforme Automobile, у січні виробник зареєстрував лише 1 141 електромобіль, що є найменшим показником з серпня 2022 року. Tesla також не змогла перевершити загальний показник по галузі та загальний обсяг продажів електрокарів, які впали на 6,2% та 0,5% відповідно.

Як пише Bloomberg, головний виконавчий директор Tesla Ілон Маск за останні місяці «безпрецедентно активно втрутився в європейську політику, підтримавши ультраправу партію "Альтернатива для Німеччини" та виступаючи проти прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера та його лейбористського уряду».

Видання зазначає, що «поки незрозуміло, якою мірою це починає позначатися на попиті на електромобілі Tesla в регіоні».

Торік кількість реєстрацій автомобілів Tesla у країнах ЄС впала на 13%, причому більша частина припала на Німеччину. Виробник електромобілів зазнає труднощів у цій країні через старіння модельного ряду, посилення конкуренції і скасування державних субсидій наприкінці 2023 року.

«Минулого року кількість реєстрацій Tesla в Німеччині впала на 41%, при цьому загальні продажі електромобілів з акумуляторними батареями скоротилися на 27%», - йдеться у публікації.

Як повідомляв Укрінформ, у нідерландській Гаазі фасад автосалону Tesla розписали антинацистськими гаслами та свастиками. Ймовірно, інцидент стався через дії власника і керівника Tesla Ілона Маска, який на заході з нагоди інавгурації Дональда Трампа підняв руку в жесті, який згодом порівняли з нацистським вітанням.

Це не перший випадок, коли будівля Tesla стає мішенню для нападів. Минулого тижня німецькі та британські активісти опублікували в Instagram фото та відео, на яких видно, як на Tesla в німецькому Грюнгайде було спроєктовано напис "HEIL" поруч із логотипом компанії.
Ключові теги: Франція, Tesla
 

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