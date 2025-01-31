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Один із найбільших світових інвестбанків Goldman Sachs остаточно йде з Росії
15:59 31.01.2025 |
Російський диктатор Путін дозволив одному з найбільших інвестиційних банків у світі Goldman Sachs Group Inc. продати свій бізнес у Росії.
Після завершення угоди американська компанія стане одним із небагатьох західних банків, які повністю вийшли з країни-агресорки, зазначає Bloomberg.
За даними джерел агентства, Goldman вже уклав зобов'язуючу угоду про продаж своєї дочірньої компанії у Росії. Офіційно цю угоду в інвестбанку наразі не коментують.
Згідно з підписаним Путіним указом, покупцем російських активів Goldman Sachs стане група Balchug Capital підприємця вірменського походження Давида Амаряна. Він офіційно підтвердив угоду, яка стане знаковою для його бізнесу.
Bloomberg зауважує, що за останній місяць Путін надав кілька подібних дозволів для західних фінансових компаній на продаж російського бізнесу. Зокрема, у грудні він дозволив продати свій бізнес у РФ французькому інвестбанку Natixis, а цього місяця дозвіл на продаж російських активів отримала найбільша банківська група з Нідерландів ING Groep.
Водночас майже через три роки після повномасштабного вторгнення Росії в Україну багато західних фінансових установ продовжують керувати потужними, дедалі прибутковішими підрозділами у РФ, незважаючи на публічні обіцянки їх закрити, вказує агентство. Наприклад, американська Citigroup Inc. припинила надавати майже всі банківські послуги в Росії, хоча вона все ще має $9 мільярдів активів, прив'язаних до цієї країни.
Як повідомлялося, у березні 2022 року, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Goldman Sachs першим із великих банків з Волл-стріт вирішив згорнути свою діяльність у країні.
Представництво Goldman Sachs у Москві працювало з 1998 року, у 2008 році американська компанія відкрила повноцінний російський підрозділ "Голдман Сакс Банк", отримавши банківську ліцензію.
Водночас Росія не була ключовим ринком для Goldman Sachs: кредитний портфель інвесткомпанії в країні на кінець 2021 року не перевищував $650 млн, основними клієнтами банку були не пов'язані з державою компанії та позичальники.
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