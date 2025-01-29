Німці почали бойкотувати Tesla через підтримку АдН Маском

"Я купив цю машину до того, як Маск збожеволів". Таку наліпку англійською мовою розмістив на своєму електромобілі Tesla Model Y графічний дизайнер з німецького міста Пфорцхайма Патрік Шнайдер (Patrik Schneider). Він сам виготовив цей стікер у своєму однокімнатному офісі, стикнувшись кілька місяців тому з несхвальними висловлюваннями оточення.

У Німеччині стали соромитися їздити на Tesla

У той час глава автобудівника Tesla Ілон Маск дедалі активніше долучався до передвиборчої кампанії Дональда Трампа, і Патрік Шнайдер визнав за потрібне наголосити, що йому подобається їздити на електромобілі культового бренду, але він при цьому зовсім не поділяє політичних поглядів керівника і найбільшого акціонера цієї американської корпорації.

Відтоді, як Ілон Маск займається передвиборною агітацією ще й у ФРН, прицільно підтримуючи правопопулістську і частково правоекстремістську партію "Альтернатива для Німеччини" (АдН), потребу відмежуватися від американського підприємця відчуває дедалі більша кількість німецьких власників електромобілів Tesla. Патрік Шнайдер знає про це не з чуток: він почав продавати свою наліпку за 7,50 євро в інтернеті та щодня отримує тепер у середньому 100-120 замовлень, переважно з Німеччини, хоча й не тільки.

Історія цього успішного малого бізнесу, розказана німецьким тижневиком Der Spiegel, наочно ілюструє дедалі більші іміджеві проблеми того великого бізнесу, яким займається в Німеччині Ілон Маск. Адже єдиний європейський автозавод компанії Tesla він побудував 2022 року в Грюнхайді під Берліном із прицілом насамперед саме на німецький автомобільний ринок - найбільший у Європі.

Але потім Маск-політик став дедалі більше шкодити Маску-підприємцю, у всякому разі у ФРН. Це почалося з соціальної мережі X, яка почала масово втрачати великих німецьких клієнтів - університети і наукові спільноти, футбольні клуби і державні установи. Усі вони закривають свої акаунти на цій платформі, звинувачуючи її в алгоритмічному посиленні популістського контенту вкрай правого спрямування.

У 2024 році продажі Tesla у ФРН впали на 41 відсоток

А тепер та наполеглива реклама, яку Ілон Маск робить партії АдН, що має зв'язки з неонацистськими колами (і до того ж вороже ставиться до будь-яких електромобілів), стає антирекламою для продукції найбільшого у світі (поки що) виробника машин на електричній тязі. Причому відбувається це в ситуації, коли у Tesla минулого року і без того сильно впали продажі в Німеччині: вони впали на 41 відсоток до 37 574 одиниць.

Це сталося на тлі загального падіння попиту на автомобілі, що використовують виключно електричні двигуни (Battery Electric Vehicle, BEV). Основною причиною стало те, що уряд ФРН наприкінці 2023 року через бюджетні проблеми несподівано скасував субсидії покупцям електромобілів. Однак весь німецький ринок нових BEV скоротився у 2024 році "лише" на 27,4 відсотка, тож попит на продукцію Tesla зменшився набагато сильніше, ніж на електричні машини багатьох інших автобудівників.

З політикою це ще навряд чи було пов'язано, радше зі зростанням кількості новинок від конкурентів і з поступовим старінням моделей Tesla Model Y і Tesla Model 3. Щоправда, мережа магазинів парфумерно-галантерейних і аптекарських товарів Rossmann, у якої в Німеччині понад дві тисячі, а загалом у Європі - понад чотири тисячі філій, ще влітку минулого року оголосила, що більше не купуватиме для свого парку службових машин електромобілі Tesla.

Тоді це був ще, радше, поодинокий випадок. Однак останніми тижнями список німецьких корпоративних клієнтів, які відмовляються від подальшої співпраці з фірмою Ілона Маска, почав досить швидко розширюватися.