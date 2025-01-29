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АНАЛІТИКА

Рубіо обговорив з главою МЗС Єгипту заходи, щоб ХАМАС більше не міг керувати Газою

 

Державний секретар США Марко Рубіо та міністр закордонних справ Єгипту Бадр Абделатті провели розмову про події в Секторі Газа. Сторони, зокрема, обговорили зусилля для унеможливлення повернення влади угруповання ХАМАС в анклаві.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Держдеп США та Reuters.

Як поінформували в американському зовнішньополітичному відомстві, Рубіо висловив вдячність главі МЗС Єгипту за посередницькі зусилля з боку Каїра у забезпеченні звільнення заручників і припинення вогню у Секторі Газа.

Крім того, американський чиновник подякував єгипетській стороні за дії для продовження поставок гуманітарної допомоги по всій території цього палестинського анклаву.

"Він також підкреслив важливість притягнення ХАМАС до відповідальності", - передали в Держдепі слова Рубіо.

У відомстві додали, що держсекретар США "знову наголосив на важливості тісної співпраці для просування постконфліктного планування, щоб ХАМАС ніколи більше не міг керувати Газою або загрожувати Ізраїлю".

Ініціатива Трампа про переселення палестинців з Сектору Газа

Відповідний заклик з боку Держдепартаменту США надійшов після того, як президент Дональд Трамп запропонував Єгипту та Йорданії приймати більше палестинців.

Так, нещодавно Трамп у розмові з королем Йорданії Абдаллою II обговорив потенційний план будівництва житла і переселення понад 1 мільйона палестинців зі Сектора Газа в інші країни.

Ініціатива з'явилася після того, як Ізраїль та угруповання ХАМАС за участі посередників раніше у січні досягли угоди про припинення вогню у Секторі Газа та звільнення ізраїльських заручників.

Йорданія та Єгипет проти ідеї Трампа

Як зазначає Reuters, минулими вихідними Йорданія та Єгипет після коментарів Трампа про те, що вони повинні прийняти палестинців із Гази, відмовилися від цього.

Разом з тим варто зауважити, що пропозиція Трампа не згадувалася в заяві Держдепу США щодо розмови між Рубіо та главою МЗС Єгипту 28 січня.

А днем раніше держсекретар США провів телефонну розмову з королем Йорданії Абдаллою, і в американському Держдепі після цього діалогу також не згадували зауваження президента Штатів щодо переміщення палестинців.

Також повідомлялося, що канцлер Німеччини Олаф Шольц назвав "неприйнятною" пропозицію Трампа переселити палестинців зі зруйнованого війною Сектора Газа до Йорданії та Єгипту.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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