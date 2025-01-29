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Узбецька державна авіакомпанія почала літати до Європи в обхід Росії та Білорусі
23:17 28.01.2025 |
Національна державна авіакомпанія Узбекистану Uzbekistan Airways почала здійснювати всі польоти в Європу не через Росію і Білорусь, а південним шляхом - через Азербайджан і Туреччину. Про це пише узбецьке видання Repost.uz.
Видання уточнило, чи пов'язана зміна маршруту з аварією літака Azerbaijan Airlines у казахстанському Актау 25 грудня 2024 року, на що у пресслужбі авіакомпанії відповіли: "Ні, це просто запобіжні заходи і певною мірою оптимізація маршрутів".
За матеріалами:
ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: Узбекистан, Росія, Білорусь
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