Трамп відмовився від запровадження мит ​​після того, як Колумбія погодилася прийняти мігрантів

Білий дім заявив, що Колумбія погодилася на «необмежений прийом» нелегальних мігрантів, яких депортують зі США.

Про це йдеться в повідомленні CNN, передає Укрінформ.

«Уряд Колумбії погодився з усіма умовами президента Трампа, включно з необмеженим прийомом усіх колумбійських нелегалів, які повертаються зі Сполучених Штатів, у тому числі на військових літаках - без обмежень і затримок», - заявила речниця Білого дому Керолайн Лівітт.

Вона підкреслила, що адміністрація Дональда Трампа призупинила запровадження нових тарифів проти Колумбії - за умови, якщо ця країна виконає угоду.

Водночас, уточнила Лівітт, візові санкції проти колумбійських посадовців, а також суворіші митні перевірки громадян цієї країни та вантажних суден залишаються чинними, допоки перший літак США, який відвозив депортованих мігрантів, не повернеться після успішної місії.

Як повідомляв Укрінформ, Дональд Трамп оголосив про запровадження 25% мит на товари з Колумбії та обмеження для урядовців з цієї країни після того, як її президент Густаво Петро не дозволив посадку літаків з депортованими мігрантами на борту.