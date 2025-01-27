Трамп скасував заборону Байдена на постачання 900-кілограмових бомб Ізраїлю





Президент США Дональд Трамп скасував заборону адміністрації Байдена на постачання 900-кілограмових бомб до Ізраїлю.

Про це повідомило агентство Bloomberg, пише "Європейська правда".

Рішення про бомби відповідає обіцянкам Трампа під час передвиборчої кампанії і з моменту вступу на посаду президента надати Ізраїлю ресурси, які, за його словами, необхідні для припинення конфлікту на Близькому Сході.

"Ми звільнимо їх (бомби) сьогодні. Вони (ізраїльтяни) чекали на них (бомби) протягом тривалого часу, вони були на зберіганні протягом тривалого часу", - сказав Трамп журналістам на зворотному шляху із Західного узбережжя в суботу.

Відповідаючи на запитання про причини такого рішення, Трамп сказав: "Тому що вони (ізраїльтяни) їх купили".

За Байдена США призупинили постачання близько 3500 бомб до Ізраїлю - в тому числі 900-кілограмових - у травні, намагаючись обмежити жертви серед цивільного населення в густонаселеному місті Рафах під час військової кампанії Ізраїлю проти ХАМАС в Газі.

Цей крок став найсерйознішим знаком невдоволення адміністрації Байдена у відповідь на те, як прем'єр-міністр Біньямін Нетаньягу веде війну.

Дональд Трамп контактував з Нетаньягу протягом останнього року. Він і його посол на Близькому Сході брали участь у переговорах про припинення вогню і звільнення заручників під час періоду зміни влади у США.

Хоча про угоду було оголошено за кілька днів до інавгурації Трампа, він поспішив приписати собі заслуги, в тому числі в суботній заяві про останній обмін полоненими за участю чотирьох ізраїльських солдатів і близько 200 палестинців, які перебували в ізраїльських в'язницях.