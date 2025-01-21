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АНАЛІТИКА

Ізраїль розпочав контртерористичну операцію на Західному березі річки Йордан

 

Ізраїль почав контртерористичну операцію "Залізна стіна" на західному березі річки Йордан у вівторок, 21 січня.

Як повідомляє РБК-Україна, про це премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху написав у Twitter.

За його словами, мета операції - "викорінення тероризму" в місті Дженіні у Палестинській автономії, що на західному березі річки Йордан. Операція проводиться під ЦАХАЛ.

"Це ще один крок на шляху до досягнення поставленої нами мети - зміцнення безпеки в Юдеї та Самарії. Ми діємо систематично і рішуче проти іранської осі скрізь, куди вона простягає свої щупальця - в Газі, Лівані, Сирії, Ємені, Іудеї та Самарії", - написав він.

Варто зауважити, що ця операція почалась після того, як Ізраїль та угруповання ХАМАС підписали угоду про припинення вогню та обопільне звільнення заручників
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Ізраїль
 

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