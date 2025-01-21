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"Невдачі неодмінно будуть, і те, як ви з ними впораєтеся, буде найважливішим показником того, чи досягнете ви успіху"
Джеймі Даймон
Ізраїль розпочав контртерористичну операцію на Західному березі річки Йордан
17:15 21.01.2025 |
Ізраїль почав контртерористичну операцію "Залізна стіна" на західному березі річки Йордан у вівторок, 21 січня.
Як повідомляє РБК-Україна, про це премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху написав у Twitter.
За його словами, мета операції - "викорінення тероризму" в місті Дженіні у Палестинській автономії, що на західному березі річки Йордан. Операція проводиться під ЦАХАЛ.
"Це ще один крок на шляху до досягнення поставленої нами мети - зміцнення безпеки в Юдеї та Самарії. Ми діємо систематично і рішуче проти іранської осі скрізь, куди вона простягає свої щупальця - в Газі, Лівані, Сирії, Ємені, Іудеї та Самарії", - написав він.
Варто зауважити, що ця операція почалась після того, як Ізраїль та угруповання ХАМАС підписали угоду про припинення вогню та обопільне звільнення заручників
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