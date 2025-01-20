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Сирія закрила свій ринок для товарів із Росії, Ірану та Ізраїлю
17:56 20.01.2025 |
Міністерство фінансів Сирії заборонило ввезення товарів із Росії, Ірану та Ізраїлю.
Про це пише Alarabiya.
Зазначається, що продукція з цих країн підлягатиме конфіскації.
Новий уряд країни також запровадив долар США як офіційну валюту та зменшив митні збори на 50-60%. Як зазначає видання, після повалення режиму Башара Асада обсяги імпорту до Сирії значно зросли.
На ринках Дамаска тепер представлені товари турецьких, саудівських та інших міжнародних брендів, зокрема шоколадні батончики Twix, Snickers і напої Pepsi.
Заборона на імпорт з Росії, Ірану та Ізраїлю має на меті підтримати місцеве виробництво та стимулювати економічний розвиток. Уряд розраховує, що ці заходи допоможуть зміцнити сирійську промисловість і сприятимуть розвитку внутрішнього ринку.
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