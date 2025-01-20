Автобус Червоного Хреста зі звільненими з ізраїльських в'язниць палестинськими ув'язненими

Ізраїль випустив з в'язниць 90 палестинських ув'язнених в рамках угоди з палестинським ісламістським рухом ХАМАС (вважається терористичним у США, ЄС, Німеччині й низці країн Заходу. - Ред.) про припинення вогню в Секторі Гази. Про це повідомило в ніч на понеділок, 20 січня, агентство Reuters з посиланням на управління в'язниць Ізраїлю.

За даними агентства AFP, два автобуси з тонованим склом покинули територію військової в'язниці Офер, що розташована на Західному березі річки Йордан. Водночас як повідомило ізраїльське видання The Jerusalem Post

, перед цим палестинських ув'язнених звозили в цю розташовану поблизу Єрусалиму в'язницю з інших ізраїльських пенітенціарних закладів.

Як пише The Times of Israel, йдеться про звільнення 78 жителів Західного берега річки Йордан і 12 жителів Східного Єрусалиму. Серед них 69 жінок, у тому числі одна неповнолітня, восьмеро неповнолітніх чоловічої статі та 12 чоловіків, засуджених за відносно дрібні правопорушення.

ХАМАС повернув Ізраїлю трьох заручниць

За кілька годин до того палестинський ісламістський рух звільнив трьох ізраїльських заручниць: 24-річну Ромі Гонен, 28-річну Емілі Дамарі та 31-річну Дорон Штайнбрехер. Їх передали Міжнародному комітету Червоного Хреста (МКЧХ) у межах виконання першої фази угоди між Ізраїлем і ХАМАСом.

За даними Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ), звільнені в супроводі військовослужбовців і силовиків були перевезені в Ізраїль, їх чекає медичний огляд для оцінки їхнього стану.

За умовами угоди між Ізраїлем і ХАМАСом, на першому етапі будуть звільнені 737 палестинських ув'язнених. 296 з них засуджені до довічного ув'язнення, уточнює AFP. За даними агенції, 236 з них після звільнення відразу відправляться в треті країни - "здебільшого в Катар або Туреччину".

ООН: Понад 600 вантажівок з гумдопомогою в'їхали в Сектор Гази

Тим часом в Організації Об'єднаних Націй (ООН) повідомили, що вже понад 630 вантажівок з гуманітарною допомогою в'їхали в Сектор Гази в межах виконання угоди про припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАСом.

У своєму дописі на соціальній мережі X заступник Генерального секретаря ООН з гуманітарних питань Том Флетчер зазначив, що щонайменше 300 з них везуть гуманітарну допомогу на північ Сектора.

"Не можна гайнувати часу, - пише Флетчер. - Після 15 місяців безперервної війни гуманітарні потреби (населення Сектора Гази - Ред.) є приголомшливими".

Раніше Флетчер повідомив, що 80 000 тонн продовольства готові якнайшвидше поставити в Газу - цього вистачить для того, щоб прогодувати один мільйон людей протягом трьох місяців.