Ізраїль і ХАМАС підписали угоду про припинення вогню - ЗМІ

За результатами переговорів у столиці Катару представники Ізраїлю та угруповання ХАМАС офіційно підписали угоду про припинення вогню в Газі та звільнення заручників.

Про це повідомляє The Times of Israel із посиланням на обізнані джерела, передає Укрінформ.

«Про укладення угоди було оголошено в середу, але після цього переговорні групи продовжили обговорення, щоб остаточно узгодити деталі реалізації»,- цитує видання одного з арабських посадовців.

Розбіжності стосувалися, зокрема осіб з-поміж палестинських ув'язнених, яких Ізраїль має звільнити. Зрештою це питання було вирішено посередниками, що дозволило представникам Ізраїлю та ХАМАСу підписати остаточний документ.

Планується, що Кабінет міністрів Ізраїлю збереться в п'ятницю, аби затвердити угоду. Хоча ультраправі міністри Бецалель Смотріч та Ітамар Бен Гвір можуть проголосувати проти документа, очікується, що він здобуде достатню підтримку урядовців.

Як повідомляв Укрінформ, у середу президент США Джо Байден офіційно підтвердив, що між Ізраїлем і ХАМАСом досягнуто угоди про припинення вогню в секторі Гази та звільнення заручників.