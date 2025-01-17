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Ізраїль і ХАМАС підписали угоду про припинення вогню - ЗМІ
08:58 17.01.2025 |
За результатами переговорів у столиці Катару представники Ізраїлю та угруповання ХАМАС офіційно підписали угоду про припинення вогню в Газі та звільнення заручників.
Про це повідомляє The Times of Israel із посиланням на обізнані джерела, передає Укрінформ.
«Про укладення угоди було оголошено в середу, але після цього переговорні групи продовжили обговорення, щоб остаточно узгодити деталі реалізації»,- цитує видання одного з арабських посадовців.
Розбіжності стосувалися, зокрема осіб з-поміж палестинських ув'язнених, яких Ізраїль має звільнити. Зрештою це питання було вирішено посередниками, що дозволило представникам Ізраїлю та ХАМАСу підписати остаточний документ.
Планується, що Кабінет міністрів Ізраїлю збереться в п'ятницю, аби затвердити угоду. Хоча ультраправі міністри Бецалель Смотріч та Ітамар Бен Гвір можуть проголосувати проти документа, очікується, що він здобуде достатню підтримку урядовців.
Як повідомляв Укрінформ, у середу президент США Джо Байден офіційно підтвердив, що між Ізраїлем і ХАМАСом досягнуто угоди про припинення вогню в секторі Гази та звільнення заручників.
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