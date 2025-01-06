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АНАЛІТИКА

Держдеп США поінформував Конгрес про потенційну збройову угоду з Ізраїлем на $8 млрд - ЗМІ

 

Держдепартамент США поставив Конгрес до відома про можливе постачання Ізраїлю озброєнь і боєприпасів на суму $8 млрд, повідомив портал Axios з посиланням на джерела.

"Держдепартамент неофіційно повідомив Конгрес про пропоновану угоду з Ізраїлем на постачання зброї на суму $8 млрд", - ідеться в повідомленні.

За словами одного зі співрозмовників видання, у Держдепі уточнили, що угода спрямована на "підтримку довгострокової безпеки Ізраїлю шляхом поповнення запасів критично важливих боєприпасів і можливостей протиповітряної оборони".

Можлива угода потребує схвалення комітетів із закордонних справ Палати представників і Сенату. Угода передбачає постачання ракет класу "повітря-повітря" AIM-120C-8 AMRAAM для винищувачів для захисту від загроз з повітря, включно з безпілотниками, 155-мм артилерійських снарядів, ракет Hellfire AGM-114 для ударних гелікоптерів, бомб малого діаметру та іншого озброєння.

Джерела Axios зазначили, що йдеться про довгострокову угоду. Більшу частину озброєнь поставлятимуть протягом року або кількох років, але деяка кількість боєприпасів може бути взята з поточних запасів США.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: США, Ізраїль
 

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