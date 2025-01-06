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АНАЛІТИКА

Bloomberg розповів подробиці переговорів Трампа і Мелоні

 

Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні говорила з обраним президентом США Дональдом Трампом про торгівлю та затримання італійської журналістки в Ірані.

Про це агентство Bloomberg дізналось від поінформованого джерела, пише "Європейська правда".

Як дізнався Bloomberg, Трамп і Мелоні за вечерею обговорили низку питань, зокрема мита, якими обраний президент США погрожував різним торговим партнерам, і арешт в Ірані італійської журналістки Сесилії Сали.

Арешт Сали відбувся через кілька днів після того, як італійські правоохоронні органи на запит США затримали громадянина Швейцарії та Ірану Мохаммада Абедіні Наджафабаду за звинуваченням у застосуванні смертоносних дронів.

Джорджа Мелоні стала однією з небагатьох іноземних лідерів, які відвідали Трампа в його резиденції в Мар-а-Лаго після президентських виборів 2024 року у США.

Несподіваний візит італійської премʼєрки також відбувся за кілька днів до запланованої подорожі президента США Джо Байдена до Італії та Ватикану 9-12 січня.
Ключові теги: США, Італія
 

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