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Bloomberg розповів подробиці переговорів Трампа і Мелоні
08:54 06.01.2025 |
Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні говорила з обраним президентом США Дональдом Трампом про торгівлю та затримання італійської журналістки в Ірані.
Про це агентство Bloomberg дізналось від поінформованого джерела, пише "Європейська правда".
Як дізнався Bloomberg, Трамп і Мелоні за вечерею обговорили низку питань, зокрема мита, якими обраний президент США погрожував різним торговим партнерам, і арешт в Ірані італійської журналістки Сесилії Сали.
Арешт Сали відбувся через кілька днів після того, як італійські правоохоронні органи на запит США затримали громадянина Швейцарії та Ірану Мохаммада Абедіні Наджафабаду за звинуваченням у застосуванні смертоносних дронів.
Джорджа Мелоні стала однією з небагатьох іноземних лідерів, які відвідали Трампа в його резиденції в Мар-а-Лаго після президентських виборів 2024 року у США.
Несподіваний візит італійської премʼєрки також відбувся за кілька днів до запланованої подорожі президента США Джо Байдена до Італії та Ватикану 9-12 січня.
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