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АНАЛІТИКА

Ізраїль з січня запровадить платні електронні дозволи на в'їзд до країни

 

Ізраїль запроваджує для туристів платні електронні дозволи на в'їзд ETA-IL. Вони знадобляться для в'їзду в країну вже з 1 січня 2025 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Jerusalem Post.

Дозвіл ETA-IL - це електронний дозвіл на виїзд, який коштує 25 шекелів (7 доларів) на людину. Заявка на отримання такого дозволу має бути подана окремо на кожного, хто приїжджає.

Після отримання ETA-IL діє до двох років або до закінчення терміну дії поточного закордонного паспорта мандрівника - залежно від того, що настане раніше.

Дозвіл ETA-IL дозволяє перебувати в Ізраїлі до 90 днів. Якщо турист хоче залишитися в країні довше, він має запросити продовження терміну перебування в Управлінні у справах населення та імміграції Ізраїлю.

Для того, щоб подати заявку на отримання ETA-IL, необхідно буде в режимі онлайн вказати:

* особисті дані, включно з повним ім'ям, датою народження і громадянством;

* інформацію про поїздку, включно з причиною візиту і датами перебування;

* паспортні дані.

Також під час подання заявки необхідно буде надати чітку фотографію.

Як пояснює видання, люди з подвійним громадянством, одне з яких ізраїльське, зможуть подорожувати до Ізраїлю по своїх закордонних паспортах до 31 грудня 2025 року, а потім їм знадобиться ETA-IL.

Туристи, які хочуть поїхати до Ізраїлю, повинні подати заяву на отримання ETA-IL за кілька тижнів до запланованого візиту і мати діючий закордонний паспорт щонайменше шість місяців. Примітно, що такий дозвіл не гарантує в'їзд до Ізраїлю.

Нагадаємо, раніше посольство України після рішення Ізраїлю посилити ввести електронні дозволи на в'їзд заявляло, що такі нововведення "фактично поклали кінець безвізовому режиму".

Також дипломатичне представництво наголосило, що стосовно громадян Ізраїлю буде запроваджено аналогічні заходи.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Ізраїль
 

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