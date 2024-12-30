Китай, Киргизстан та Узбекистан розпочинають будівництво залізниці в обхід Росії

У 2025 році заплановано початок будівництва залізниці Китай-Киргизстан-Узбекистан, яка стане новим коротким маршрутом між Китаєм і Європою. Цей проєкт, в обхід РФ, посилить роль Центральної Азії у глобальних ланцюгах постачань і стане ключовим у розвитку транспортної взаємопов'язаності між Китаєм та країнами регіону, передає Сіньхуа.

Залізниця, проєктна швидкість руху якої становитиме 120 км/год, починатиметься у місті Кашгар, що в Сіньцзян-Уйгурському автономному районі (північно-західний Китай), проходитиме через територію Киргизстану й закінчуватиметься в Узбекистані.

Маршрут нової залізниці в обхід РФ

Очікується, що новий маршрут дозволить скоротити час перевезень між Китаєм і Європою приблизно на тиждень. За словами голови правління компанії Xinjiang Jiujiuxi International Trade Co. Ltd. Цзян Чжидуна, цей шлях сприятиме значному збільшенню імпорту вугілля з Киргизстану, а транспортні витрати зменшаться на третину.

Завдяки залізниці стане можливим не лише скорочення часу транспортування, але й зменшення кількості перевантажень, що створить умови для експорту швидкопсувних товарів. Також вона забезпечить країни Центральної Азії, які не мають виходу до моря, доступом до залізничної мережі Китаю, що простягається до портів Тихого океану.

Щорічний обсяг вантажоперевезень становитиме до 15 млн тонн, розповів заступник прем'єр-міністра Узбекистану Жамшид Ходжаєв на церемонії початку будівництва залізниці Китай-Киргизстан-Узбекистан.

Обсяг торгівлі між Китаєм і п'ятьма країнами Центральної Азії у 2023 році досяг $89,4 млрд, що на 27% більше, ніж у попередньому році.

Киргизстан отримає значний приріст у пропускній здатності вантажів, заявив президент Асоціації ринків Киргизстану Сергій Пономарьов. За його словами, залізниця створить нові робочі місця, покращить інфраструктуру й позитивно вплине на економіку країни.

Вартість реалізації проєкту становитиме $4,7 млрд. Інвестиційну угоду між урядом Киргизстану та залізничною компанією "Китай-Киргизстан-Узбекистан" було підписано в Бішкеку 20 грудня. У цьому спільному підприємстві Пекін має 51%, а Бішкек та Ташкент - по 24,5%.