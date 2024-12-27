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АНАЛІТИКА

Найбільша авіакомпанія Ізраїлю припинить польоти до Москви

 

Ізраїльська авіакомпанія El Al наступного тижня призупиняє польоти за маршрутом Тель-Авів - Москва після авіакатастрофи літака в Казахстані.

Про це пише The Jerusalem Post.

Відповідне рішення пояснюють "подіями в російському повітряному просторі".

Упродовж наступного тижня компанія проведе нову оцінку ситуації та ухвалюватиме нове рішення щодо польотів на маршруті.

Авіатроща літака Azerbaijan Airlines в Казахстані

25 грудня літак Embraer, що прямував із Баку до російського Грозного, упав поблизу казахстанського міста Актау.

38 людей загинуло внаслідок падіння літака Azerbaijan Airlines. За однією з версій у ЗМІ літак міг бути уражений засобами ППО над територією РФ.

За даними ЗМІ, російська ракета класу "земля-повітря" стала причиною авіакатастрофи літака "Азербайджанських авіаліній" (Azerbaijan Airlines) в Актау.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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