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АНАЛІТИКА

Армія Ізраїлю ліквідувала терориста, який відповідав за безпеку ХАМАС

 

Ізраїльські військові ліквідували керівника Управління безпеки палестинського угруповання ХАМАС, який переховувався в командному центрі, розташованому в будівлі колишньої школи, повідомила Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).

"Альбек був центральною фігурою в Механізмах безпеки і значущою фігурою в процесі ухвалення рішень", - ідеться в повідомленні.

Терорист Тарват Мухаммед Ахмед Альбек працював у командно-контрольному центрі, розташованому в будівлі, яка раніше слугувала школою "Муси ібн Нусайра" в Дурай Таффі.

У ЦАХАЛ зазначили, що "Управління безпеки ХАМАС" готує розвідувальні оцінки, що допомагають в ухваленні рішень.

Також це відомство відповідає за безпеку високопоставлених членів угруповання, надаючи їм місця для переховування, щоб забезпечити продовження їхньої військової діяльності.

Перед ударом ізраїльські військові вжили численних заходів щодо зменшення ризику заподіяння шкоди цивільному населенню. Зокрема, для атаки використовувалися високоточні боєприпаси, спостереження з повітря і додаткова розвідка.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Ізраїль
 

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