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Ізраїль вперше підтвердив ліквідацію лідера ХАМАС Ханії в Тегерані
09:22 24.12.2024 |
Ліквідація лідера ХАМАС Ісмаїла Ханії була операцією Ізраїлю. Вбивство сталося влітку в Тегерані.
Про це заявив міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.
Кац звернувся до єменських хуситів, які обстрілюють ізраїльську територію ракетами. Міністр нагадав, що Ізраїль переміг ХАМАС і "Хезболлу", а також "засліпив" системи протиповітряної оборони в Ірані та пошкодив системи виробництва іранських ракет.
"Ми завдамо удару по стратегічній інфраструктурі (хуситів - ред.) і обезголовимо їхніх лідерів. Так само, як ми вчинили з Ханією, Сінваром (лідером ХАМАС Ях'я Сінваром - ред.) і Насраллою (лідером "Хезболли" Хасаном Насраллою - ред.) у Тегерані, Газі й Лівані, ми вчинимо в Ходейді та Сані (єменські міста - ред.)", - зазначив Кац.
Ліквідація Ханії
Нагадаємо, 31 липня стало відомо, що в Тегерані ліквідували лідера ХАМАС Ісмаїла Ханію. Це сталося після того, як Ханія відвідав інавгурацію президента Ірану Масуда Пазешкіана.
Ханію ліквідували, коли він перебував у резиденції для ветеранів на півночі Тегерана. ХАМАС звинуватив Ізраїль в авіаударі.
При цьому офіційні особи Ізраїлю до сьогоднішнього дня не визнавали, що їхня країна причетна до ліквідації Ханії.
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