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Прем'єр Греції: У НАТО визначать розмір витрат на оборону після переговорів з Трампом
08:56 23.12.2024 |
Країни НАТО добре усвідомлюють необхідність витрачати на оборону більше, ніж 2% від ВВП, однак нова ціль витрат стане зрозумілою наступного року після обговорень між членами Альянсу.
Про це заявив у неділю прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс в Фінляндії, його слова наводить Politico, пише "Європейська правда".
За його словами, держави НАТО свідомі того, що на оборону потрібно буде виділяти більше коштів.
"Коли ми поспілкуємося з новим президентом (США), стане зрозуміло, яку цифру ми узгодимо в рамках НАТО", - зазначив Міцотакіс.
Обраний президент США Дональд Трамп, який вступить на посаду 20 січня, хоче, щоб союзники по НАТО збільшили свої витрати на оборону більш ніж удвічі порівняно з нинішнім показником у 2% від валового внутрішнього продукту, повідомили в п'ятницю Financial Times і Telegraph.
Згідно з повідомленнями, команда Трампа повідомила європейським посадовцям, що новий американський президент очікує збільшення членами НАТО їхніх витрат на оборону до 5% ВВП.
Міцотакіс відмовився назвати конкретну цифру, відповідаючи на запитання журналіста з цього приводу.
"Це буде більше 2%. Але не називаймо цифру, тому що у всіх нас є свої національні міркування, і ми не повинні забувати, що ми працюємо в європейських рамках", - сказав він.
"Ми повинні розглянути всі засоби того, як ми колективно просуваємо європейську оборону", - додав Міцотакіс.
"Ми все ще маємо переконати нашого трансатлантичного партнера, що ми серйозно ставимося до власної безпеки, тому що нам потрібен наш трансатлантичний партнер в рамках НАТО", - додав грецький прем'єр.
Новий генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив на початку цього місяця, що члени Альянсу повинні витрачати на оборону "набагато більше", ніж 2% ВВП.
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