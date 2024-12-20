Швеція більше не фінансуватиме Агентство з надання допомоги палестинським біженцям

У п'ятницю, 20 грудня, у Швеції заявили, що припиняють підтримку Близькосхідного агентства ООН для допомоги палестинським біженцям та організації робіт (UNRWA).

Про це заявив міністр розвитку Беньямін Дуса у інтерв'ю TV4, передає "Європейська правда".

Як заявив швецький міністр, країна більше не фінансуватиме Агентство ООН у справах палестинських біженців і планує замість цього надавати гуманітарну допомогу Газі іншими каналами.

Він зазначив, що це рішення було прийнято після того, як Ізраїль вирішив заборонити діяльність організації, що викликало критику шведського уряду.

Водночас Дуса стверджує, що це полегшить доступ до допомоги.

"Ми також збільшуємо гуманітарну допомогу для Гази на 400 млн шведських крон, довівши загальну суму до 800 млн шведських крон", - зазначив він.

Також він акцентував, що існують також політичні причини для припинення співпраці Швеції з UNRWA, але найголовніша причина такого рішення полягає в тому, що буде важче отримувати допомогу через UNRWA, коли Ізраїль розірве співпрацю з ним.

На початку листопада писали, що адміністрація Байдена посилює тиск на ізраїльський уряд щодо виконання низки американських вимог для врегулювання гуманітарної кризи в Газі.

21 листопада Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу та ексочільника Міністерства оборони країни Йоава Галанта.

Обидва звинувачуються у воєнних злочинах та злочинах проти людяності під час бойових дій в Газі.