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АНАЛІТИКА

Ізраїльська армія вперше атакувала столицю Ємену Сану

 

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) вперше атакувала контрольовану хуситами столицю Ємену Сану, повідомляється в пресрелізі, опублікованому в соцмережах ЦАХАЛ у четвер, 19 грудня.

"Винищувачі ВПС Ізраїлю під керівництвом розвідувального управління і ВМС Ізраїлю завдали ударів по військових об'єктах терористичного режиму хуситів на західному узбережжі і в глибині Ємену", - йдеться в повідомленні. В ізраїльській армії заявили, що атаковані об'єкти використовувалися хуситами у військових цілях. Пізніше стало відомо, що під удар, окрім єменської столиці, потрапили порти Рас-Ісса, Ходейда та Ас-Саліф.

Підконтрольне хуситам місцеве МОЗ повідомило, що внаслідок ізраїльських ударів загинули дев'ять осіб, ще троє отримали поранення. Скільки серед них цивільних - не уточнюється.

Атака ЦАХАЛ по Сані - відповідь на удар по Ізраїлю з Ємену

У ніч на 19 грудня єменські хуситизавдали удару ракетою по території Ізраїлю. За даними ЦАХАЛ, після перехоплення боєголовка боєприпасу пошкодила школу в місті Рамат-Ган у центральній частині Ізраїлю. Внаслідок удару ніхто не постраждав.

Усього, як пише ізраїльське видання The Times of Israel, за останній рік єменські терористи запустили територією єврейської держави понад 200 ракет і 170 дронів. За даними ЦАХАЛ, більшість із них були перехоплені або не досягли мети.

Нетаньяху: Хто нападає на Ізраїль, платить дуже високу ціну

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху у своєму відеозверненні прокоментував атаку Армії оборони Ізраїлю по цілям в Ємені. "Ми зробили це у відповідь на триваючі атаки хуситів, по цивільних об'єктах в Ізраїлі", - заявив він.

Політик додав, що, діючи проти хуситів , Ізраїль "захищає інтереси усієї міжнародної громадськості". "Після ХАМАС, "Хезболла" та режиму Асада в Сирії хусити залишаються практично останньою ланкою в "Осі зла" Ірану", сказав Нетаньяху, додавши, що "ті, хто нападають на Ізраїль, платять за це дуже високу ціну".
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: Ізраїль
 

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