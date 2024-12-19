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Частина китайських автовиробників піде з Росії. Раніше частка китайських авто в РФ сягнула 70%
15:57 19.12.2024 |
Частина китайських брендів наступного року піде з російського авторинку через перенасиченість однотипними моделями та зниження попиту.
Про це повідомили представники дилерських центрів у Росії, передає The Moscow Times.
Йдеться насамперед про китайські марки, що мають мінімальну клієнтську базу - Livan, Kaiyi, SWM, Foton. Машини цих брендів майже не затребувані серед росіян.
Джерела в галузі головную причиною називають низьку прибутковість дилера в Росії.
Інше джерело зазначає, що невеликі учасники ринку з річним обсягом продажів менше 3 тис. автомобілів знаходяться "під тиском поточної ситуації". Таким компаніям доведеться надавати клієнтам додаткові бонуси при покупці, щоб не скоротився продаж. У будь-якому випадку частина брендів "буде в стані заморозки до кращих часів, або тимчасово припинить операційну діяльність" у Росії.
Наприкінці листопада повідомлялося, що частка китайських брендів на російському ринку нових автомобілів за підсумками 2024 року сягнула 68%.
Після початку розв'язаної Росією повномасштабної війни проти України з РФ пішли всі міжнародні автовиробники - вони закрили виробництва та припинили поставки
До кінця 2022 року на російському автомобільному ринку залишилося лише 14 брендів, 11 із яких - китайські.
Уряд Росії вже намагається обмежити імпорт китайських автомобілів: з 1 жовтня зріс так званий утилізаційний збір для імпортних авто зросте на 70-85%. Через це продавці автомобілів в Росії готуються підняти ціни на 5-30%.
На початку жовтня стало відомо, що за перші дев'ять місяців 2024 року кількість зареєстрованих у Росії компаній зі співвласниками з Китаю зросла на 32%, а частка китайського бізнесу в загальній кількості нових реєстрацій компаній зросла з 13% у 2021 році до 34% у 2024 році.
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