Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Частина китайських автовиробників піде з Росії. Раніше частка китайських авто в РФ сягнула 70%

 

Частина китайських брендів наступного року піде з російського авторинку через перенасиченість однотипними моделями та зниження попиту.

Про це повідомили представники дилерських центрів у Росії, передає The Moscow Times.

Йдеться насамперед про китайські марки, що мають мінімальну клієнтську базу - Livan, Kaiyi, SWM, Foton. Машини цих брендів майже не затребувані серед росіян.

Джерела в галузі головную причиною називають низьку прибутковість дилера в Росії.

Інше джерело зазначає, що невеликі учасники ринку з річним обсягом продажів менше 3 тис. автомобілів знаходяться "під тиском поточної ситуації". Таким компаніям доведеться надавати клієнтам додаткові бонуси при покупці, щоб не скоротився продаж. У будь-якому випадку частина брендів "буде в стані заморозки до кращих часів, або тимчасово припинить операційну діяльність" у Росії.

Наприкінці листопада повідомлялося, що частка китайських брендів на російському ринку нових автомобілів за підсумками 2024 року сягнула 68%.

Після початку розв'язаної Росією повномасштабної війни проти України з РФ пішли всі міжнародні автовиробники - вони закрили виробництва та припинили поставки

До кінця 2022 року на російському автомобільному ринку залишилося лише 14 брендів, 11 із яких - китайські.

Уряд Росії вже намагається обмежити імпорт китайських автомобілів: з 1 жовтня зріс так званий утилізаційний збір для імпортних авто зросте на 70-85%. Через це продавці автомобілів в Росії готуються підняти ціни на 5-30%.

На початку жовтня стало відомо, що за перші дев'ять місяців 2024 року кількість зареєстрованих у Росії компаній зі співвласниками з Китаю зросла на 32%, а частка китайського бізнесу в загальній кількості нових реєстрацій компаній зросла з 13% у 2021 році до 34% у 2024 році.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Росія, Китай
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,9048
  0,0777
 0,19
EUR
 1
 43,9581
  0,0438
 0,10

Курс обміну валют на сьогодні, 10:19
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6048  0,08 0,19 42,2292  0,11 0,25
EUR 43,5300  0,19 0,45 44,2820  0,13 0,29

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,9300  0,05 0,11 41,9500  0,05 0,11
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес