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Чехія визнала депортацію кримських татар геноцидом
23:30 18.12.2024 |
Верхня палата парламенту Чехії - Сенат - у середу, 18 грудня, схвалила заяву про визнання депортації кримськотатарського народу у 1944 році актом геноциду. Її підтримали 70 депутатів і жодного "проти" чи "утримався", повідомило представництво президента України в Автономній Республіці Крим.
"Сенат Чехії одноголосно ухвалив резолюцію про вшанування пам'яті жертв депортації кримських татар 1944 року, визнавши цей сталінський злочин актом геноциду. Таким чином, Чехія стала сьомою державою, яка на офіційному рівні засудила злочинні дії радянської влади проти кримськотатарського народу", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що це рішення є важливим кроком у міжнародному визнанні депортації 1944 року як геноциду. "У 2015 році Україна стала першою державою, що визнала ці події злочином геноциду. Згодом до цього процесу долучилися парламенти Латвії, Литви, Канади, Польщі, Естонії, а тепер і Чехії", - йдеться у повідомленні.
Представництво президента України в Автономній Республіці Крим закликало парламенти інших країн визнати депортацію 1944 року актом геноциду. "Депортація кримських татар 1944 року за наказом Сталіна призвела до насильницького виселення понад 200 тисяч осіб з Криму до віддалених регіонів Радянського Союзу. Ці події стали цілеспрямованим актом знищення корінного народу, націленим на руйнування його етнічної, культурної та релігійної ідентичності", зауважило представництво.
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