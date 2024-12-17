Китайське Судно, яке вчинило диверсію на Балтії, діяло за вказівками росіян — WSJ

Китайське вантажне судно Yi Peng 3, підозрюване у пошкодженні підводного телекомунікаційного кабелю в Балтійському морі, діяло за вказівками російської розвідки, а його маршрути зазнали змін напередодні інциденту.

За даними The Wall Street Journal, російська розвідка доручила капітану судна пошкодити кабелі за допомогою якоря. Як повідомляють джерела, корвет «Меркурий» Чорноморського флоту Росії проводив розвідку для Yi Peng 3, передаючи секретну інформацію до штабу в Калінінграді.

Ситуація у Балтійському морі поставила НАТО перед складнощами у реагуванні. Згідно зі статтею WSJ, офіційні особи утримуються від прямих звинувачень Росії, аби уникнути паніки.

Зміни у маршрутах китайського судна Yi Peng 3 зафіксували навесні 2024 року. Судно почало заходити до російських портів, зокрема Мурманська та Усть-Луги, хоча раніше не відвідувало Росію з 2015 року. Причини цих змін залишаються невідомими.

Телекомунікаційний кабель, пошкоджений 18 листопада 2024 року, є єдиним прямим підводним зв'язком між країнами Балтії та Центральною Європою. Після інциденту Фінляндія, Німеччина, Швеція та Литва повідомили про збої у роботі систем зв'язку.

Пізніше Королівський ВМФ Данії затримав Yi Peng 3 разом з екіпажем для допиту та перевірки деталей їхнього маршруту і дій у зоні проходження кабелів.