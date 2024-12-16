Фінансові новини
- |
- 16.12.24
- |
- 13:41
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Мелоні дала громадянство Італії президенту Аргентини Мілею
12:04 16.12.2024 |
Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні надала громадянство президенту Аргентини Хав'єру Мілею, повідомляють у суботу, 14 грудня, низка ЗМІ з посиланням на джерела.
Вручення громадянства відбулося під час візиту Мілея до Риму. Напередодні він зустрівся з Мелоні у Палаццо Чігі, де засідає італійський уряд, а в суботу взяв участь у фестивалі, організованому правою партією Мелоні "Брати Італії", пише агенція dpa.
Сестра Мілея Каріна також отримала громадянство, згідно з повідомленням інформаційного агентства ANSA. Заяви обох були розглянуті італійським урядом у прискореному порядку.
Мілей має право на громадянство Італії завдяки своїм бабусі та дідусю, які емігрували до Аргентини на початку ХХ-го століття. Під час попередньої поїздки до Італії в лютому Мілей розповів в телеінтерв'ю, що відчуває себе "на 75% італійцем" і має "неймовірну пристрасть до італійської опери", зазначає агенція Reuters.
Критика Мелоні
Надання громадянства Мілею розкритикували італійські опозиційні політики, які виступають за спрощення отримання громадянства для дітей, народжених в Італії від батьків-мігрантів. Зокрема, депутат від опозиційної партії +Europa Рікардо Магі заявив, що надання громадянства Мілею є "образою" і актом "неприпустимої дискримінації щодо великої кількості молодих людей, які отримають громадянство лише через багато років", пише агенція AFP.
Нині, згідно закону, іноземці повинні прожити в Італії 10 років, перш ніж вони зможуть подати заяву на отримання громадянства шляхом натуралізації, а діти, народжені в Італії від іноземців, не можуть подати заяву на отримання громадянства, доки їм не виповниться 18 років.
Опозиційні партії та промігрантські організації, такі як Oxfam Italia, хочуть скоротити 10-річний термін до п'яти років, але правляча коаліція Мелоні виступає проти пом'якшення правил.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Кіт Келлог вірить у можливість припинення російської війни в Україні в найближчі місяці
|У Трампа анонсували візити, щоб «вислухати» позиції сторін війни в Україні
|Команда Трампа обговорює з Білим домом і чиновниками України завершення війни, - NBC
|ЗМІ: Макрон винесе на саміт ЄС питання миротворців для України
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|ПриватБанк скасував тарифи за банківське обслуговування ІТ підприємців
У РУБРИЦІ
|Британія погодилася продати Королівську пошту чеському мільярдеру
|Україна представила японському агентству JICA пріоритетні проєкти для фінансування на 2025 рік
|Команда Трампа хоче скасувати правило для авто з автопілотом, проти якого виступає Tesla – Reuters
|Партія Шольца виключила постачання ракет Taurus Україні
|Трамп хоче створити криптовалютний резерв США: Bitcoin підсочив в ціні до рекордного рівня
|Санкції США перешкоджають постачанню іранської нафти у Китай
Бізнес
|В електромобілі Porsche додали функцію Charging Planner для подорожей на великі відстані
|115 доларів США за кВт-год: акумуляторні батареї для електромобілів рекордно подешевшали з 2017 року
|Маск став першою людиною, чиї статки перевищили $400 мільярдів – Bloomberg
|General Motors відмовляється від розробки роботаксі
|YouTube запускає автоматичну озвучку відео дев'ятьма мовами
|Instagram запускає «тестові Reels», які не побачать підписники
|Microsoft переходить на новий тип дата-центрів без водяного охолодження