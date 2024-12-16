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АНАЛІТИКА

Мелоні дала громадянство Італії президенту Аргентини Мілею

 

Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні надала громадянство президенту Аргентини Хав'єру Мілею, повідомляють у суботу, 14 грудня, низка ЗМІ з посиланням на джерела.

Вручення громадянства відбулося під час візиту Мілея до Риму. Напередодні він зустрівся з Мелоні у Палаццо Чігі, де засідає італійський уряд, а в суботу взяв участь у фестивалі, організованому правою партією Мелоні "Брати Італії", пише агенція dpa.

Сестра Мілея Каріна також отримала громадянство, згідно з повідомленням інформаційного агентства ANSA. Заяви обох були розглянуті італійським урядом у прискореному порядку.

Мілей має право на громадянство Італії завдяки своїм бабусі та дідусю, які емігрували до Аргентини на початку ХХ-го століття. Під час попередньої поїздки до Італії в лютому Мілей розповів в телеінтерв'ю, що відчуває себе "на 75% італійцем" і має "неймовірну пристрасть до італійської опери", зазначає агенція Reuters.

Критика Мелоні

Надання громадянства Мілею розкритикували італійські опозиційні політики, які виступають за спрощення отримання громадянства для дітей, народжених в Італії від батьків-мігрантів. Зокрема, депутат від опозиційної партії +Europa Рікардо Магі заявив, що надання громадянства Мілею є "образою" і актом "неприпустимої дискримінації щодо великої кількості молодих людей, які отримають громадянство лише через багато років", пише агенція AFP.

Нині, згідно закону, іноземці повинні прожити в Італії 10 років, перш ніж вони зможуть подати заяву на отримання громадянства шляхом натуралізації, а діти, народжені в Італії від іноземців, не можуть подати заяву на отримання громадянства, доки їм не виповниться 18 років.

Опозиційні партії та промігрантські організації, такі як Oxfam Italia, хочуть скоротити 10-річний термін до п'яти років, але правляча коаліція Мелоні виступає проти пом'якшення правил.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

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