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Атаки Ізраїлю скоротили виробництво Іраном балістичних ракет, - WP
09:13 16.12.2024 |
Після осінніх ударів ізраїльської армії по Ірану, оборонний комплекс країни може виробляти необхідний об'єм палива лише для однієї балістичної ракети на тиждень. Такий дефіцит виробництва цих ракет триватиме як мінімум рік.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.
Колумніст видання Девід Ігнатіус зазначає, що Іран, схоже, переживає найнебезпечніший момент у своїй сучасній історії. Його маріонеткові армії в Газі, Лівані та Сирії розгромлені, а захист із повітря підірваний через руйнування системи ППО внаслідок ізраїльських авіаударів.
Він також процитував колишнього міністра оборони Ізраїлю Йоава Галанта, який на брифінгу цього тижня заявив, що місія ізраїльських атак полягала в тому, щоб згодом "Іран став слабшим, а Ізраїль - сильнішим", а також щоб Тегеран не зміг відповісти силою на майбутні атаки. Галлант додав, що бомбардування Ірану 26 жовтня створило "вікно для дій проти Ірану" до того, як влада країни створить ядерну зброю.
Ігнатіус також нагадав, що Ізраїль завдав ударів по ключових компонентах балістичних ракет. Зокрема, по всіх змішувальних установках, які виробляють тверде паливо для іранських ракетних сил.
"За оцінками ізраїльського військового джерела, до жовтневої атаки Іран міг виробляти достатньо твердого палива для двох нових балістичних ракет на день. Тепер, ймовірно, його виробництво обмежене однією ракетою на тиждень, і цей дефіцит триватиме цілий рік", - ідеться в публікації.
На думку ізраїльських чиновників, упродовж наступних двох років, Іран не зможе суттєво поповнити свій обмежений арсенал балістичних ракет.
Водночас, зазначає колумніст, нова вразливість Ірану може підштовхнути його до створення ядерного арсеналу в спробі стримувати супротивників, яких інакше не зупинити.
"Іран має паливо для бомби, але американські аналітики вважають, що до створення боєголовки, яку можна було б розмістити на балістичній ракеті дальнього радіусу дії, ще багато місяців. З усіх конфліктів, які успадкує (Дональд. - ред.) Трамп, протистояння між Ізраїлем та Іраном, що насувається, може бути найбільш нагальним і небезпечним", - зазначається в публікації.
Ігнатіус додав, що рішення США про те, як використати слабкість Ірану, - чи то шляхом переговорів про обов'язкову ядерну угоду, чи, якщо це не вдасться, шляхом рішучих військових дій, - буде ухвалювати новообраний президент Дональд Трамп.
Колумніст нагадав, що відповідаючи у листопаді на запитання про можливість війни з Іраном після того, як він вступить на посаду 20 січня, Трамп зловісно заявив журналу Time, що "все може статися".
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