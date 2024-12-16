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АНАЛІТИКА

Уряд Нетаньяху схвалив план розширення поселень на Голанах

 

Уряд Ізраїлю схвалив план інвестицій в анексовані Голанські висоти на суму, що еквівалентна більш ніж десяти мільйонам євро. Як повідомила в неділю, 15 грудня, пресслужба прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху, цей план має на меті подвоїти кількість населення на цих підконтрольних Ізраїлю територіях.

"Зміцнення Голан означає зміцнення Ізраїлю, і це особливо важливо в цей час", - заявив під час засідання уряду Нетаньяху, цитує інформагенція dpa. Плато буде "утримуватися, процвітати й колонізуватися", оголосив очільник ізраїльського уряду.

Наразі на скелястому плато проживає понад 50 тисяч людей, де більш ніж половина з них - єврейські поселенці й ізраїльтяни, а решта - друзи та алавіти, зазначає dpa. Причиною такого рішення є війна і "новий фронт" з Сирією, йдеться в заяві.

Ізраїль розширив зону контролю на Голанських висотах після повалення Башара Асада

Після повалення режиму Башара Асада в Сирії Ізраїль розмістив війська в районах за лінією припинення вогню на Голанських висотах. Нещодавно ізраїльські війська ввійшли в так звану буферну зону, яка перебувала під наглядом ООН відповідно до угоди про припинення вогню 1974 року.

Крім того, з моменту повалення режиму Асада в Сирії Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) завдає численних ударів по ключових сирійських військових об'єктах. За даними розташованого в Лондоні Сирійського центру спостереження за дотриманням прав людини, відтоді було завдано понад 420 таких ударів.

Голанські висоти - це стратегічно важливе скелясте плато. Вони були завойовані Ізраїлем у 1967 році й анексовані в 1981 році всупереч міжнародному праву, оскільки згідно з останнім ці території належать Сирії. Попри це в березні 2019 року тодішній президент Сполучених Штатів Дональд Трамп офіційно визнав Голанські висоти ізраїльською територією, що ознаменувало поворот у зовнішній політиці США.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

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