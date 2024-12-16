Фінансові новини
- |
- 16.12.24
- |
- 13:39
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Уряд Нетаньяху схвалив план розширення поселень на Голанах
09:10 16.12.2024 |
Уряд Ізраїлю схвалив план інвестицій в анексовані Голанські висоти на суму, що еквівалентна більш ніж десяти мільйонам євро. Як повідомила в неділю, 15 грудня, пресслужба прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху, цей план має на меті подвоїти кількість населення на цих підконтрольних Ізраїлю територіях.
"Зміцнення Голан означає зміцнення Ізраїлю, і це особливо важливо в цей час", - заявив під час засідання уряду Нетаньяху, цитує інформагенція dpa. Плато буде "утримуватися, процвітати й колонізуватися", оголосив очільник ізраїльського уряду.
Наразі на скелястому плато проживає понад 50 тисяч людей, де більш ніж половина з них - єврейські поселенці й ізраїльтяни, а решта - друзи та алавіти, зазначає dpa. Причиною такого рішення є війна і "новий фронт" з Сирією, йдеться в заяві.
Ізраїль розширив зону контролю на Голанських висотах після повалення Башара Асада
Після повалення режиму Башара Асада в Сирії Ізраїль розмістив війська в районах за лінією припинення вогню на Голанських висотах. Нещодавно ізраїльські війська ввійшли в так звану буферну зону, яка перебувала під наглядом ООН відповідно до угоди про припинення вогню 1974 року.
Крім того, з моменту повалення режиму Асада в Сирії Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) завдає численних ударів по ключових сирійських військових об'єктах. За даними розташованого в Лондоні Сирійського центру спостереження за дотриманням прав людини, відтоді було завдано понад 420 таких ударів.
Голанські висоти - це стратегічно важливе скелясте плато. Вони були завойовані Ізраїлем у 1967 році й анексовані в 1981 році всупереч міжнародному праву, оскільки згідно з останнім ці території належать Сирії. Попри це в березні 2019 року тодішній президент Сполучених Штатів Дональд Трамп офіційно визнав Голанські висоти ізраїльською територією, що ознаменувало поворот у зовнішній політиці США.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Кіт Келлог вірить у можливість припинення російської війни в Україні в найближчі місяці
|У Трампа анонсували візити, щоб «вислухати» позиції сторін війни в Україні
|Команда Трампа обговорює з Білим домом і чиновниками України завершення війни, - NBC
|ЗМІ: Макрон винесе на саміт ЄС питання миротворців для України
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|ПриватБанк скасував тарифи за банківське обслуговування ІТ підприємців
У РУБРИЦІ
|Британія погодилася продати Королівську пошту чеському мільярдеру
|Україна представила японському агентству JICA пріоритетні проєкти для фінансування на 2025 рік
|Команда Трампа хоче скасувати правило для авто з автопілотом, проти якого виступає Tesla – Reuters
|Партія Шольца виключила постачання ракет Taurus Україні
|Трамп хоче створити криптовалютний резерв США: Bitcoin підсочив в ціні до рекордного рівня
|Санкції США перешкоджають постачанню іранської нафти у Китай
Бізнес
|В електромобілі Porsche додали функцію Charging Planner для подорожей на великі відстані
|115 доларів США за кВт-год: акумуляторні батареї для електромобілів рекордно подешевшали з 2017 року
|Маск став першою людиною, чиї статки перевищили $400 мільярдів – Bloomberg
|General Motors відмовляється від розробки роботаксі
|YouTube запускає автоматичну озвучку відео дев'ятьма мовами
|Instagram запускає «тестові Reels», які не побачать підписники
|Microsoft переходить на новий тип дата-центрів без водяного охолодження