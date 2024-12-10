Ізраїль швидко просувається вглиб сирійської території після повалення режиму Асада, - WP

Через кілька годин після того, як сирійські повстанці захопили Дамаск, ізраїльські війська почали займати стратегічні об'єкти на території Сирії. Це перший випадок перетину кордону з моменту завершення війни Судного дня в 1974 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.

Офіційні представники Ізраїлю стверджують, що дії мають оборонний характер і спрямовані на забезпечення безпеки країни.

Зокрема, ізраїльські війська зайняли покинуті сирійські військові об'єкти, щоб уникнути їхнього використання терористами або іншими угрупованнями проти Ізраїлю.

Прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху заявив, що ця операція є тимчасовою, однак у регіоні її сприйняли інакше.

Повідомляється, що арабські держави гостро розкритикували дії Ізраїлю, назвавши його дії незаконною окупацією. Ліга арабських держав і Єгипет попередили про можливу ескалацію конфлікту та закликали міжнародну спільноту втрутитися.