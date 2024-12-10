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АНАЛІТИКА

Нетаньяху вперше виступить у суді у справі про корупцію

 

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху у вівторок, 10 грудня, вперше виступить як свідок у судовому процесі у справах щодо корупції, хабарництва та зловживання довірою.

Як передає агентство Reuters, Нетаньяху зранку прибув у будівлю суду у Тель-Авіві, водночас кілька десятків протестувальників на вулиці вимагали, щоб він зробив більше для переговорів про звільнення близько ста заручників, яких досі утримують бойовики палестинського ісламістському угрупованняХАМАС в Секторі Гази. Також під будівлею суду зібралися прихильники прем'єра.

Ізраїль веде війну проти ХАМАСу вже більше року, протягом якого Нетаньяху отримував відстрочку від участі у судових засіданнях. Але минулого четверга судді постановили, що він повинен почати свідчити.

За рішенням суду, Нетаньяху, якого звинувачуюють у хабарництві, шахрайстві і зловживанні довірою, буде давати свідчення тричі на тиждень, попри війну в Секторі Гази, яка триває, і можливі нові загрози, пов'язані з ширшими заворушеннями на Близькому Сході, зокрема в сусідній Сирії.

Нетаньяху відкидає звинувачення у корупції

У 2019 році Нетаньяху висунули звинувачення за трьома справами, пов'язаними з коштовними подарунками, а також, серед іншого, у тому, що він нібито домагався регуляторних поблажок для медіа-магнатів в обмін на сприятливе висвітлення.

Напередодні судового засідання Нетаньяху повернувся до звичної довоєнної риторики, назвавши розслідування щодо нього "полюванням на відьом". Він відкидає звинувачення і не визнає себе винним.

"Реальну загрозу демократії в Ізраїлі становлять не народні обранці, а деякі представники правоохоронних органів, які відмовляються визнати вибір виборців і намагаються здійснити переворот за допомогою шалених політичних розслідувань, які є неприйнятними в будь-якій демократії", - сказав Нетаньяху у своїй заяві минулого четверга.

75-річний Нетаньяху є першим чинним прем'єр-міністром Ізраїлю, якому було пред'явлено обвинувачення у скоєнні злочину.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: Ізраїль
 

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