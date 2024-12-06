У Росії почалися навчання з відключення від світового інтернету

У Росії почалися навчання з перевірки безпеки та стійкості рунету на випадок відключення від глобальної мережі.

Про це повідомили у пресслужбі Роскомнагляду, передає The Moscow Times.

"У ході навчань спільно з операторами зв'язку виявляється ефективність роботи ключової заміщувальної інфраструктури у разі навмисного відключення ззовні російського сегменту мережі інтернет і виявляються інформаційні системи, чия працездатність залежить від зв'язку з сервісами, бібліотеками та іншими ресурсами, що знаходяться в зарубіжних мережах зв'язку", - сказано в повідомленні.

У Роскомнагляді додали, що метою навчань, які проводяться щорічно відповідно до закону про "суверенний рунет", є підтвердження "готовності" російського сегменту інтернету до роботи без зв'язків із зовнішнім світом. Зокрема, перевіряється "доступність ключових зарубіжних та російських сервісів у разі навмисного зовнішнього впливу".

Цьогорічні навчання торкнуться території "окремих регіонів", йшлося у листі, який у середині листопада відправив банкам та підзвітним організаціям Центробанк Росії. Регулятор рекомендував кредитним організаціям повідомити Роскомнагляду про "технологічні процеси", яким потрібно зберегти зв'язок зі світовою мережею.

Навчання відбуваються щонайменше в трьох суб'єктах РФ - це Чечня, Дагестан та Інгушетія.

У Дагестані фіксуються проблеми з доступом до інтернету та Telegram, погано працює Whatsapp. Навчання розпочалися 6 грудня і можуть тривати до суботи, 7 грудня.

Попередній раунд навчань із ізоляції рунету Роскомнагляд проводив 4-5 липня 2023 року. Їхні результати були визнані "успішними".

У вересні повідомлялося, що Росію можуть позбавити права реєструвати нові інтернет-домени. Так, міжнародна організація ICANN, відповідальна за реєстрацію доменів верхнього рівня (наприклад, .online, .yandex), у новому звіті підтвердила, що заявники зобов'язані дотримуватися санкцій США.

До того стало відомо, що платформа для створення сайтів Wix заблокує російським громадянам доступ до своїх сервісів. Обмеження набудуть чинності 12 вересня й торкнуться як безкоштовних, так і преміум-акаунтів.

У червні США розширили санкції проти Росії, заборонивши надання низки послуг у сфері інформаційних технологій. Із 12 вересня буде заборонено надавати російській стороні IT-консалтинг, проєктування та IT-підтримку для програмного забезпечення, що використовується в управлінні підприємствами, проєктуванні та виробництві.