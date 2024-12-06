Фінансові новини
- |
- 06.12.24
- |
- 23:59
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
У Росії почалися навчання з відключення від світового інтернету
23:43 06.12.2024 |
У Росії почалися навчання з перевірки безпеки та стійкості рунету на випадок відключення від глобальної мережі.
Про це повідомили у пресслужбі Роскомнагляду, передає The Moscow Times.
"У ході навчань спільно з операторами зв'язку виявляється ефективність роботи ключової заміщувальної інфраструктури у разі навмисного відключення ззовні російського сегменту мережі інтернет і виявляються інформаційні системи, чия працездатність залежить від зв'язку з сервісами, бібліотеками та іншими ресурсами, що знаходяться в зарубіжних мережах зв'язку", - сказано в повідомленні.
У Роскомнагляді додали, що метою навчань, які проводяться щорічно відповідно до закону про "суверенний рунет", є підтвердження "готовності" російського сегменту інтернету до роботи без зв'язків із зовнішнім світом. Зокрема, перевіряється "доступність ключових зарубіжних та російських сервісів у разі навмисного зовнішнього впливу".
Цьогорічні навчання торкнуться території "окремих регіонів", йшлося у листі, який у середині листопада відправив банкам та підзвітним організаціям Центробанк Росії. Регулятор рекомендував кредитним організаціям повідомити Роскомнагляду про "технологічні процеси", яким потрібно зберегти зв'язок зі світовою мережею.
Навчання відбуваються щонайменше в трьох суб'єктах РФ - це Чечня, Дагестан та Інгушетія.
У Дагестані фіксуються проблеми з доступом до інтернету та Telegram, погано працює Whatsapp. Навчання розпочалися 6 грудня і можуть тривати до суботи, 7 грудня.
Попередній раунд навчань із ізоляції рунету Роскомнагляд проводив 4-5 липня 2023 року. Їхні результати були визнані "успішними".
У вересні повідомлялося, що Росію можуть позбавити права реєструвати нові інтернет-домени. Так, міжнародна організація ICANN, відповідальна за реєстрацію доменів верхнього рівня (наприклад, .online, .yandex), у новому звіті підтвердила, що заявники зобов'язані дотримуватися санкцій США.
До того стало відомо, що платформа для створення сайтів Wix заблокує російським громадянам доступ до своїх сервісів. Обмеження набудуть чинності 12 вересня й торкнуться як безкоштовних, так і преміум-акаунтів.
У червні США розширили санкції проти Росії, заборонивши надання низки послуг у сфері інформаційних технологій. Із 12 вересня буде заборонено надавати російській стороні IT-консалтинг, проєктування та IT-підтримку для програмного забезпечення, що використовується в управлінні підприємствами, проєктуванні та виробництві.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Салліван пообіцяв Єрмаку надати «лавину» військової допомоги Україні, - The Guardian
|ЗМІ дізналися деталі зустрічі Єрмака з оточенням Трампа
|Україна поверне кредит на $50 млрд лише після репарацій від РФ. Зеленський підписав закон
|Перші два роки суд присяжних розглядатиме справи, за які передбачено довічні терміни - нардеп
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|ПриватБанк скасував тарифи за банківське обслуговування ІТ підприємців
У РУБРИЦІ
|Ціни на труни в Росії зросли на 74% з початку великої війни
|ЄС посилює контроль над TikTok на тлі виборів у Румунії
|Ілон Маск витратив на кампанію Трампа понад чверть мільярда доларів - NYT
|У Росії почалися навчання з відключення від світового інтернету
|У Росії почалося банкрутство одного з найбільших заводів чипів. Його курував близький до Путіна ексміністр
|Данія виділить додаткові асигнування на закупівлі для України військової техніки
Бізнес
|ЄС посилить боротьбу з азійськими інтернет-магазинами Temu та Shein
|Meta використовуватиме ядерну енергію для живлення своїх центрів обробки ШІ, подібно до Amazon, Microsoft і Google
|Mercedes-Benz розробляє сонячну фарбу для електромобілів, яка збільшує пробіг на 30 км
|«Створений злочинцями для злочинців». У Європі заблокували месенджер Matrix
|Intel представила відеокарти Arc B580 за $249 та B570 за $219
|Суд у США знову заборонив Tesla заплатити Ілону Маску $56 мільярдів
|Google додає функцію перетягування контактів у Gmail на Android