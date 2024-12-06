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АНАЛІТИКА

Абхазія повідомила про заборону поставок мандаринів до Росії

 

Росія вирішила заборонити ввезення ключового експортного продукту Абхазії - місцевих мандаринів.

Про заборону «Интерфаксу» за рішенням російських санітарних служб розповів в.о. прем'єра Абхазії Валерій Бганба, пише The Moscow Times.

Про заборону стало відомо після того, як 5 грудня депутати парламенту Абхазії відмовилися ратифікувати угоду про інвестиції з Росією, і це призвело до відповідної реакції з боку російського уряду.

При цьому санітарні служби Абхазії спростовують знаходження в цитрусових «шкідливої мушки».

«Мушку знаходять на російській стороні напередодні позачергових виборів в Абхазії. На жаль, цей захід торкнеться найбідніших верств населення, які живуть завдяки своєму врожаю», - підсумував Бганба. Россільгоспнагляд при цьому спростував заборону.

Це вже не перший обмежувальний захід з боку Росії. Мінфін Абхазії повідомив про відсутність коштів на виплати зарплат бюджетникам і припинення Москвою співфінансування.

Зараз гроші виділяють тільки на пенсії. За словами в.о. президента Бадри Гунби, обмеження ввели для оборонного відомства, МВС, Служби держбезпеки, а також інших відомств.

Конфліктна інвестиційна угода з Росією відкривала доступ до реалізації проєктів на території Абхазії і була укладена 30 жовтня.

Вона мала пройти ратифікацію в Народних зборах, але в середині листопада в Сухумі протестувальники виступили проти неї - захопили урядові будівлі і змогли домогтися відходу керівництва Абхазії у відставку.

Відмова від поставок фруктів може вплинути на ціни в Росії. Мандарини з Абхазії займали 3-7% від загального обсягу ринку - це 20-60 тисяч тонн на рік.

Але і без проблем з поставками в магазинах чекали різкого зростання цін - до новорічних свят на 20-30%. Серед причин - скорочення врожаю через негоду в Туреччині, повінь в Іспанії, а також труднощі логістики та оплати мандаринів з Марокко. У листопаді середні оптові ціни на мандарини зросли до 92 рублів за кілограм.

Керівник компанії «Фруктовиков» Руслан Сулейманов прогнозував, що для кінцевого покупця ціна за кілограм мандаринів може сягнути в районі 400 рублів.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Росія
 

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