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АНАЛІТИКА

Нетаньягу наказав підготуватися до «інтенсивної війни», якщо "Хезболла" порушить перемир'я

 

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу наказав армії (ЦАХАЛу) підготуватися до "інтенсивної війни", якщо "Хезболла" порушить перемир'я.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

У своєму першому інтерв'ю після припинення вогню в Лівані Нетаньягу заявив, що, якщо Хезболла не буде дотримуватись правил, буде "інтенсивна війна".

"Я дав вказівки ЦАХАЛу. Якщо відбудеться масове порушення угоди, ми не тільки будемо оперувати хірургічно, як ми робимо зараз, і щоразу із застосуванням сили.Якщо буде масове порушення угоди, я дав вказівку ЦАХАЛу готуватися до інтенсивної війни", - сказав ізраїльський прем'єр.

Відповідаючи на запитання, чому Ізраїль не створює буферну зону на півдні Лівану, Нетаньяху зазначив, що "загрозу наземного вторгнення знято".

За його словами, ЦАХАЛ знищив наземну інфраструктуру на кордоні, підземні бункери та тунелі.

Перемир'я Ізраїлю та "Хезболли"

Нагадаємо, вранці 27 листопада між Ізраїлем та "Хезболлою" розпочалося перемир'я. У рамках угоди Ізраїль має протягом 60 днів вивести свої війська з території Лівану.

При цьому бойовики "Хезболли" також мають піти з південної частини Лівану. Таку угоду розробили США.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Ізраїль
 

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