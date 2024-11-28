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Volkswagen продав скандальний завод у Китаї
09:48 28.11.2024 |
Volkswagen продав свій завод в китайському регіоні Сіньцзян компанії Shanghai Motor Vehicle Inspection Certification (SMVIC), яка є підрозділом державної групи Shanghai Lingang Development Group.
Про це пише Reuters.
Рішення про продаж пов'язують з тиском з боку правозахисних груп через повідомлення про порушення прав уйгурського населення в цьому регіоні.
Volkswagen стверджує, що продаж здійснено з економічних причин, а не через тиск. Китай заперечує будь-які порушення прав людини в Сіньцзяні.
Завод у Сіньцзяні, відкритий у 2013 році, майже не функціонував останніми роками. Він виробляв модель Volkswagen Santana, мав потужність виробляти 50 000 автомобілів на рік, але не випускав машини з 2019 року. На підприємстві залишилося близько 200 працівників, які займаються остаточною перевіркою якості та передають автомобілі дилерам у цьому регіоні
Одночасно компанія повідомила, що продовжує партнерство з китайською компанією SAIC до 2040 року, що є важливим кроком на найбільшому ринку для Volkswagen.
Відповідно до умов угоди, фінансові деталі якої не розголошуються, SMVIC також візьме на себе тестові полігони SAIC/VW у Турфані (Сіньцзян) і Аньтіні (Шанхай). Після цього Volkswagen більше не матиме присутності у Сіньцзяні.
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