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АНАЛІТИКА

Нетаньяху погодив угоду про перемир'я з «Хезболлою»

 

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху у вівторок, 26 листопада, погодив угоду про припинення вогню в Лівані щодо екстремістського шиїтського угруповання "Хезболла". Водночас він заявив, що за припинення вогню в Лівані ще має проголосувати кабінет міністрів Ізраїлю. "Сьогодні ввечері я представлю проєкт про припинення вогню в Лівані на затвердження кабінету", - сказав Нетаньяху в телевізійному зверненні у вівторок, 26 листопада.

За його словами, припинення вогню в Лівані дозволить Ізраїлю "зосередитися на загрозі з боку Ірану". Навіть після досягнення домовленості про припинення вогню Ізраїль збереже "повну військову свободу дій" в Лівані, наголосив Нетаньяху. Ізраїль "атакуватиме", якщо шиїтський "Хезболла" порушить перемир'я і намагатиметься переозброїтися, запевнив ізраїльський прем'єр.

Тим часом прем'єр-міністр Лівану Надшиб Мікаті закликав до негайного припинення вогню. За його словами, міжнародна спільнота має "діяти швидко, щоб покласти край цій агресії".

За даними Reuters, очікується, що угода може набути чинності 27 листопада. Це стане початком 60-денного перемир'я, зазначив у розмові з агенцією західний дипломат. Згідно з відомими на даний час планами
припинення вогню, ізраїльські війська мають вийти з території південного Лівану, а угруповання "Хезболла" у відповідь відведе своїх бойовиків на південь від річки Літані. У зону бойових дій на півдні Лівану має посилено увійти ліванська армія. У забезпеченні режиму припинення вогню також має взяти участь ООН, пише Reuters.

За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: Ізраїль
 

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