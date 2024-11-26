Фінансові новини
- |
- 26.11.24
- |
- 20:06
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
JPMorgan приєднався до банків, що готові платити за закриття вугільних електростанцій
17:15 26.11.2024 |
Американський банк JPMorgan долучився до HSBC, StanChart та Bank of America, які переглядають свій підхід до найбруднішого у світі викопного палива. Про це пише Bloomberg.
JPMorgan активно займається угодами щодо фінансування дострокового закриття вугільних електростанцій, розповів агентству Андре Абаді, керівний директор Центру з вуглецевого переходу JPMorgan.
За даними Міжнародного енергетичного агентства (IEA), вугілля забезпечує 36% світового виробництва електроенергії, що більше, ніж будь-яке інше паливо.
"Не вирішивши проблему вугілля, у нас немає шансів досягти значних кліматичних цілей", - заявив виконавчий директор IEA Фатіх Бірол на кліматичному саміті COP29 у столиці Азербайджану Баку.
Вугілля залишається популярним серед економік, що розвиваються, які намагаються забезпечити теплом і електрикою своє населення. Вугільні електростанції в таких країнах споруджені відносно нещодавно і мають ще тривалі терміни експлуатації.
Нині менш ніж 23% найбільших фінансових установ світу обмежують фінансування вугільних проєктів. Щоб скорочення терміну служби вугільних ТЕС було економічно вигідним, банки змушені змінювати фінансові стратегії.
Реалізація таких проєктів вимагає від банків переглянути свою політику нульових викидів, а JPMorgan довелося скоригувати свою політику в галузі клімату, сказав Абаді.
"Хтось повинен заплатити" за закриття вугільних електростанцій, "бо хтось заплатив за їх будівництво", заявила директор зі сталого розвитку StanChart Маріса Дрю на саміті COP29.
Як і JPMorgan, StanChart скоригував свою кліматичну політику, щоб змогти платити за закриття вугільних ТЕС.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Зеленський розгромно програв би Залужному на виборах: 42% проти 22%, - опитування
|61% українців вважають, що Зеленському не варто балотуватися на другий термін, - опитування
|ПА НАТО підтримала дозвіл Україні бити вглиб території РФ і надання таких засобів
|Верховний Суд поставив крапку у справі повернення ПриватБанку Коломойському
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|G7 засудила чергове «ядерне збудження» Кремля
|Франція хоче на рівні ЄС встановити мінімальний вік доступу до соцмереж
|Трамп після перемоги на виборах став популярнішим серед американців - опитування
|Майже 80% українців працюють або шукають роботу в Польщі – дослідження
|JPMorgan приєднався до банків, що готові платити за закриття вугільних електростанцій
|Німеччина передала ще €65 мільйонів на ремонт енергетичної інфраструктури України
Бізнес
|Данія підписала космічну угоду
|Spotify попереджає про шахрайські посилання в списках відтворення та подкастах
|NVIDIA попереджає про можливий дефіцит нових відеокарт у 2025 році
|Спеціалісти iSeeCars.com визначили найнебезпечніші автомобілі на американських дорогах
|Google полегшить життя користувачам Android під час переходу на новий пристрій
|Найбільший у ЄС виробник акумуляторних батарей подав заяву про банкрутство
|Honda запустила виробництво твердотільних батарей, які будуть використовуватися в електромобілях, мотоциклах і літаках