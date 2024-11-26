JPMorgan приєднався до банків, що готові платити за закриття вугільних електростанцій

Американський банк JPMorgan долучився до HSBC, StanChart та Bank of America, які переглядають свій підхід до найбруднішого у світі викопного палива. Про це пише Bloomberg.

JPMorgan активно займається угодами щодо фінансування дострокового закриття вугільних електростанцій, розповів агентству Андре Абаді, керівний директор Центру з вуглецевого переходу JPMorgan.

За даними Міжнародного енергетичного агентства (IEA), вугілля забезпечує 36% світового виробництва електроенергії, що більше, ніж будь-яке інше паливо.

"Не вирішивши проблему вугілля, у нас немає шансів досягти значних кліматичних цілей", - заявив виконавчий директор IEA Фатіх Бірол на кліматичному саміті COP29 у столиці Азербайджану Баку.

Вугілля залишається популярним серед економік, що розвиваються, які намагаються забезпечити теплом і електрикою своє населення. Вугільні електростанції в таких країнах споруджені відносно нещодавно і мають ще тривалі терміни експлуатації.

Нині менш ніж 23% найбільших фінансових установ світу обмежують фінансування вугільних проєктів. Щоб скорочення терміну служби вугільних ТЕС було економічно вигідним, банки змушені змінювати фінансові стратегії.

Реалізація таких проєктів вимагає від банків переглянути свою політику нульових викидів, а JPMorgan довелося скоригувати свою політику в галузі клімату, сказав Абаді.

"Хтось повинен заплатити" за закриття вугільних електростанцій, "бо хтось заплатив за їх будівництво", заявила директор зі сталого розвитку StanChart Маріса Дрю на саміті COP29.

Як і JPMorgan, StanChart скоригував свою кліматичну політику, щоб змогти платити за закриття вугільних ТЕС.