Ізраїль може схвалити перемир'я з «Хезболлою» у вівторок

Ізраїльські міністри у вівторок планують схвалити запропоновану угоду щодо режиму припинення вогню з "Хезболлою", повідомляє в понеділок The Times of Israel.

Зустріч відбудеться в штаб-квартирі Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) у Тель-Авіві. Вона розпочнеться о 17:30 за місцевим часом (збігається з кч) і триватиме щонайменше до 21:00. За інформацією кількох ізраїльських ЗМІ, угоду схвалять.

Водночас, за даними ЕФЕ, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу погодився на запропоновану США угоду, але "з деякими застереженнями". Умови Нетаньягу включають, зокрема, вимогу надати Ізраїлю "свободу дій" на випадок, якщо ліванський шиїтський рух "Хезболла" порушить умови припинення вогню.

Також укладення угоди підтримують у ЦАХАЛ. На думку військових, настав "потрібний час для припинення вогню в Лівані".

Водночас не всі виступають на підтримку угоди. Мери кількох північних міст і населених пунктів, що розташовані на кордоні з Ліваном, заявляють, що угода є "угодою про капітуляцію". На їхню думку, вона може призвести до нападу на Ізраїль, аналогічного нападу ХАМАС 7 жовтня 2023 року.

Також раніше повідомлялося, що міністр національної безпеки Ізраїлю Ітамар Бен-Гвір закликав не йти на перемир'я з "Хезболлою".

"Ще не пізно перешкодити цій угоді. Ми повинні продовжувати діяти аж до абсолютної перемоги!" - заявив Бен-Гвір.

The Times of Israel нагадує, що Бен-Гвір - лідер вкрай правої партії "Оцма Єгудіт" - раніше категорично виступав проти угод щодо припинення вогню і в Секторі Гази, і в Лівані. В іншому разі політик погрожував вивести свою партію зі складу провладної в Ізраїлі коаліції.

Зі свого боку, депутат ізраїльського парламенту Бені Ганц, який був членом військового кабінету в надзвичайному уряді національної єдності з жовтня 2023 року до червня 2024 року, закликав владу опублікувати подробиці про угоду.

"Нетаньягу, представте нам угоду. У жителів північних районів Ізраїлю, у солдатів і у громадян Ізраїлю є право знати подробиці", - написав він у соціальній мережі X.

З кінця вересня Ізраїль активно знищує інфраструктуру "Хезболли" на півдні Лівану і в Бейруті. Армія оборони Ізраїлю також заявила про початок обмежених наземних рейдів проти об'єктів "Хезболли" в прикордонному районі на півдні Лівану. Зі свого боку, бійці "Хезболли" щодня ведуть ракетні обстріли ізраїльської території.