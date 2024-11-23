Чехія підтвердила намір відмовитися від російської нафти у 2025 році

Чехія планує припинити споживання російської нафти в липні наступного року. Про це повідомив заступник директора державної трубопровідної компанії MERO Зденек Дундр, пише Reuters.

Нині російські постачання забезпечують половину потреб Чехії у нафті.

"Якщо в першому кварталі ми зможемо підтвердити, що все готове, то розпочнеться поступове логістичне перемикання постачання", - сказав Дундр в інтерв'ю агентству.

За його словами, це станеться, щойно MERO завершить модернізацію Трансальпійського нафтопроводу, який з'єднує Італію з Німеччиною та Чехією. Інвестиція подвоїть пропускну спроможність до 8 млн тонн на рік.

Альтернативою російській нафті, за словами Дундра, буде сировина з Латинської Америки, Саудівської Аравії та Північного моря.

Але навіть після повної відмови від російських постачань трубопровід "Дружба", яким нафта з РФ йде у Західну Європу, буде резервним каналом і постійно заповненим, додав він.

У майбутньому трубопровід може бути використаний для транспортування нафти з України, Казахстану або для перекачування з хорватського трубопроводу "Янаф", додав Дундр.

За словами Дундра, трубопровід теоретично можна було б адаптувати для зворотних потоків із заходу на схід для постачання до Словаччини, хоча це поки що залишається гіпотетичним варіантом.

Чехія - одна з трьох країн Євросоюзу, яка ще імпортує російську нафту (інші дві - Угорщина і Словаччина). Вони здійснюють імпорт через південну гілку трубопроводу "Дружба", який поки що не підпадає під європейське ембарго.