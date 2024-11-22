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Байден назвав "обурливим" ордер МКС на арешт ізраїльського прем'єра
09:35 22.11.2024 |
Президент США Джо Байден різко відреагував на рішення Міжнародного кримінального суду видати ордер на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу.
Заяву Байдена наводить пресслужба Білого дому, повідомляє "Європейська правда".
Американський президент назвав "обурливим" рішення МКС щодо ордерів на арешт Нетаньягу і колишнього міністра оборони Ізраїлю Йоава Галанта.
"Дозвольте мені ще раз чітко заявити: на що б не натякав МКС, між Ізраїлем і ХАМАС немає рівнозначності - жодної", - підкреслив він.
Байден додав, що США завжди будуть стояти на боці Ізраїлю проти загроз його безпеці.
Напередодні стало відомо, що Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу та ексочільника Міністерства оборони країни Йоава Галанта.
Глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель заявив, що ордери Міжнародного кримінального суду на арешт топпосадовців Ізраїлю є "обов'язковими до виконання" для країн ЄС.
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