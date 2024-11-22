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США відкидають ордери МКС на арешт Нетаньяху та Галанта, - Білий дім
23:15 21.11.2024 |
Сполучені Штати Америки "принципово відкидають" ордери на арешт прем'єра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху та ексміністра оборони Ізраїлю Йоава Галанта. Їх сьогодні видав Міжнародний кримінальний суд (МКС).
Про це сказано у заяві Ради національної безпеки США, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
Як зазначили в Раді нацбезпеки, там стурбовані поспішним рішенням МКС про видачу ордерів на арешт і викликаючими тривогу процесуальними помилками, які призвели до такого рішення.
"Сполучені Штати чітко заявили, що МКС не має юрисдикції з цього питання", - додали у відомстві.
У заяві також наголошується, що раніше США вітали рішення МКС видати ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та інших чиновників РФ за звірства в Україні. Але, водночас, Вашингтон виступав проти переслідування судом Нетаньяху та Галанта.
Варто зауважити, що США не ратифікували Римський статут, і вони не зобов'язані виконувати рішення МКС.
Ордери на арешт Нетаньяху та Галанта
Нагадаємо, сьогодні, 21 листопада, стало відомо про рішення Міжнародного кримінального судувидати ордери на арешт прем'єра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху та колишнього міністра оборони Ізраїлю Йоава Галанта.
Суд вважає, що вони винні у "воєнних злочинах" на території Сектору Газа після початку операції Армії оборони Ізраїлю проти бойовиків ХАМАС.
Як зазначив голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель, усі країни Євросоюзу мають виконувати таке рішення, оскільки вони ратифікували Римський статут.
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