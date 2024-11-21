Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

МКС видав ордери на арешт Нетаньягу та ексміністра оборони Ізраїлю

 

У четвер, 21 листопада, Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу та ексочільника Міністерства оборони країни Йоава Галланта.

Про це йдеться у рішенні суду, передає "Європейська правда".

Як зазначається, Міжнародний кримінальний суд відхилив попередні заперечення Ізраїлю щодо юрисдикції та видав ордери на арешт Нетаньягу та Галанта.

Обидва посадовці звинувачуються у воєнних злочинах та злочинах проти людяності під час конфлікту з Палестиною.

МКС заявив, що злочини були скоєні щонайменше з 8 жовтня 2023 року до щонайменше 20 травня 2024 року. Ордери на арешт мають гриф "секретно", щоб захистити свідків і гарантувати проведення розслідування.

"Палата видала ордери на арешт двох осіб, Біньяміна Нетаньяху та Йоава Галланта, за злочини проти людяності та воєнні злочини, скоєні щонайменше з 8 жовтня 2023 року до щонайменше 20 травня 2024 року, тобто в день, коли прокуратура подала клопотання про видачу ордерів на арешт", - йдеться у заяві.

Досудова палата МКС визнала, що є підстави вважати, що Нетаньягу і Галланта навмисно і свідомо позбавили громадянське населення Гази предметів, необхідних для виживання - їжу, воду, ліки та медичне приладдя, а також паливо та електрику.

МКС заявив, що рішення Ізраїлю про дозвіл або збільшення гуманітарної допомоги в секторі Гази часто було умовним - це вважають відповіддю на тиск міжнародної спільноти або прохання США.

Також кількість гуманітарної допомоги вважають недостатнім і кажуть, що цивільне населення не мало доступу до товарів першої необхідності.

Також МКС оголосив, що видав ордер на арешт лідера військового крила ХАМАСу Мухаммеда Діаба Ібрагіма аль-Масрі, відомого як Мухаммед Дейф, про загибель якого ЦАХАЛ оголосив влітку.

Нагадаємо, 20 травня прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан закликав палату попереднього провадження видати ордери на арешт прем'єр-міністра та міністра оборони Ізраїлю, а також кількох лідерів ХАМАС за звинуваченнями у воєнних злочинах.

Держави Заходу суперечливо відреагували на цей заклик. Деякі висловили підтримку суду та готовність виконати ордер, якщо його буде видано, деякі назвали неприйнятним прирівнювання Ізраїлю і ХАМАС.
Ключові теги: Ізраїль
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2533
  0,0777
 0,19
EUR
 1
 43,5635
  0,1275
 0,29

Курс обміну валют на сьогодні, 10:38
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0140  0,01 0,02 41,6412  0,01 0,03
EUR 43,4060  0,07 0,16 44,1516  0,07 0,15

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2700  0,02 0,05 41,2800  0,01 0,02
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес