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МКС видав ордери на арешт Нетаньягу та ексміністра оборони Ізраїлю
14:49 21.11.2024 |
У четвер, 21 листопада, Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу та ексочільника Міністерства оборони країни Йоава Галланта.
Про це йдеться у рішенні суду, передає "Європейська правда".
Як зазначається, Міжнародний кримінальний суд відхилив попередні заперечення Ізраїлю щодо юрисдикції та видав ордери на арешт Нетаньягу та Галанта.
Обидва посадовці звинувачуються у воєнних злочинах та злочинах проти людяності під час конфлікту з Палестиною.
МКС заявив, що злочини були скоєні щонайменше з 8 жовтня 2023 року до щонайменше 20 травня 2024 року. Ордери на арешт мають гриф "секретно", щоб захистити свідків і гарантувати проведення розслідування.
"Палата видала ордери на арешт двох осіб, Біньяміна Нетаньяху та Йоава Галланта, за злочини проти людяності та воєнні злочини, скоєні щонайменше з 8 жовтня 2023 року до щонайменше 20 травня 2024 року, тобто в день, коли прокуратура подала клопотання про видачу ордерів на арешт", - йдеться у заяві.
Досудова палата МКС визнала, що є підстави вважати, що Нетаньягу і Галланта навмисно і свідомо позбавили громадянське населення Гази предметів, необхідних для виживання - їжу, воду, ліки та медичне приладдя, а також паливо та електрику.
МКС заявив, що рішення Ізраїлю про дозвіл або збільшення гуманітарної допомоги в секторі Гази часто було умовним - це вважають відповіддю на тиск міжнародної спільноти або прохання США.
Також кількість гуманітарної допомоги вважають недостатнім і кажуть, що цивільне населення не мало доступу до товарів першої необхідності.
Також МКС оголосив, що видав ордер на арешт лідера військового крила ХАМАСу Мухаммеда Діаба Ібрагіма аль-Масрі, відомого як Мухаммед Дейф, про загибель якого ЦАХАЛ оголосив влітку.
Нагадаємо, 20 травня прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан закликав палату попереднього провадження видати ордери на арешт прем'єр-міністра та міністра оборони Ізраїлю, а також кількох лідерів ХАМАС за звинуваченнями у воєнних злочинах.
Держави Заходу суперечливо відреагували на цей заклик. Деякі висловили підтримку суду та готовність виконати ордер, якщо його буде видано, деякі назвали неприйнятним прирівнювання Ізраїлю і ХАМАС.
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