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АНАЛІТИКА

Найбільші країни ЄС випустять спільні оборонні облігації, щоб зупинити «імперські амбіції» Росії

 

П'ять країн Європейського Союзу - Німеччина, Франція, Італія, Іспанія та Польща - підтримали пропозицію про створення спільних європейських оборонних облігацій, які спрямовані на зміцнення оборонної промисловості блоку.

Відповідне рішення було ухвалене на зустрічі міністрів закордонних справ країн, передає Euronews.

Виступаючи під час спільної пресконференції, міністр закордонних справ Польщі Радек Сікорський назвав цю подію "великою справою". Він додав, що така розробка допоможе "Європі жорстко протидіяти імперським амбіціям Росії".

"Ми погодилися, що Європа повинна взяти на себе більшу відповідальність за власну безпеку, і це включає більш збалансований розподіл тягаря між членами НАТО", - також зазначив Сікорський.

"Росія Путіна залишатиметься однією з найсерйозніших загроз безпеці не лише для Європи, але й для світового порядку. Її метою залишається постійне знищення архітектури європейської безпеки", - попередив він.

Міністри закордонних справ обговорили посилення військової підтримки України з боку Європи, а також зв'язків зі США під керівництвом нового президента Дональда Трампа, який неодноразово заявляв, що очікує, що Європа докладе більше зусиль для свого захисту перед обличчям війни Росії проти України.

Як повідомлялося, 19 листопада цього року російський президент Владімір Путін затвердив оновлену ядерну доктрину.

Зокрема, згідно з нею, агресія проти Росії та її союзників з боку неядерної країни за підтримки ядерної держави розглядатиметься як спільний напад, Росія може застосувати ядерну зброю за критичної загрози суверенітету та територіальної цілісності себе та Білорусі, а серед умов для застосування ядерної зброї - старт балістичних ракет проти РФ.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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