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АНАЛІТИКА

Атака Ізраїлю в жовтні завдала удару по компоненту ядерної програми Ірану, - Нетаньяху

 

Повітряна атака Ізраїлю на Іран минулого місяця завдала удару по елементу ядерної програми Тегерана. Це послабило оборонний потенціал країни та можливості з виробництва ракет.

Про це заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Це не секрет. У їхній ядерній програмі є певний компонент, який був уражений внаслідок цієї атаки", - заявив Нетаньяху.

Він не назвав, про який компонент йдеться, він додав, що шлях Ірану до створення ядерної зброї не був перекритий.

Reuters нагадала, що 26 жовтня ізраїльські винищувачі здійснили три хвилі атак на іранські військові об'єкти. Це сталося за кілька тижнів після того, як Іран випустив Ізраїлем близько 200 балістичних ракет. Загалом це зіткнення сталося після попереднього обміну прямими такими у квітні.

У промові Нетаньягу навів кілька додаткових подробиць про те, на що націлився Ізраїль під час атак.

Зокрема, у квітні ізраїльський удар знищив одну із чотирьох поставлених Росією батарей зенітних ракет С-300 навколо столиці Ірану міста Тегеран.

А вже в жовтні Ізраїль знищив три батареї і завдав серйозних збитків можливостям Ірану з виробництва балістичних ракет і твердого палива, яке використовується в балістичних ракетах великої дальності.

Нагадаємо, за даними видання Axios, ізраїльська армія під час атаки наприкінці жовтня знищила активний надсекретний дослідницький центр розробки ядерної зброї в Ірані.

Зокрема, однією з цілей був об'єкт "Талеган-2" у військовому комплексі Парчин на південний схід від Тегерана. Згідно з супутниковими знімками, внаслідок атаки будівлю "Талеган-2" було повністю зруйновано.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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