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ЦАХАЛ ліквідував головного пропагандиста «Хезболли»
23:22 18.11.2024 |
Військові ЦАХАЛ ліквідували головного пропагандиста і спікера терористичного угруповання "Хезболла" Мохаммеда Афіфа. Останній прославляв терористичну діяльність проти Ізраїля.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.
Афіф був високопоставленим військовим оперативником "Хезболла". Він підтримував зв'язки з представниками вищих ешелонів влади та безпосередньо координував діяльність, спрямовану на реалізацію терористичних операцій проти Ізраїля.
Через ліванські засоби масової інформації Афіф активно поширював пропагандистські заяви, які вихваляли терористичні акти, спрямовані проти ізраїльтян. Крім того, він був ключовою фігурою у проведенні численних психологічних операцій, метою яких було залякування та деморалізація ізраїльського цивільного населення.
Війна в Ізраїлі
У вересні Ізраїль розпочав масштабну військову операцію на території Лівану, що стала відповіддю на кількамісячні обстріли з боку угруповання "Хезболла". Ці обстріли здійснювалися на підтримку ХАМАС та палестинського населення в Секторі Газа.
Операція, проведена ЦАХАЛ, спричинила серйозні втрати серед керівництва "Хезболли" та значно зменшила її військовий потенціал, включно з арсеналом зброї. За даними Міністерства охорони здоров'я Лівану, унаслідок бойових дій загинули сотні мирних жителів, а понад мільйон людей змушені були залишити свої домівки.
Попри переговори щодо припинення вогню, які тривають, інтенсивність ізраїльських атак минулого тижня значно зросла. Збільшилися масштаби як бомбардувань, так і наземних операцій.
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